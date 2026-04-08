Panamá declara de interés nacional su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

La administración del presidente José Raúl Mulino dio un paso clave en su política exterior y económica al declarar de interés nacional el proceso de acercamiento de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mediante el Decreto Ejecutivo No. 17 del 8 de abril de 2026, el cual fue publicada en la Gaceta Oficial No. 30499.

La normativa, firmada por Mulino y el ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman, establece como objetivo central fortalecer la transparencia, la eficiencia del Estado y la adopción de mejores prácticas internacionales.

El proceso de adhesión de Panamá a la OCDE inició formalmente el 11 de junio de 2025, cuando el país manifestó su interés ante la Secretaría General del organismo.

Con este decreto, el Ejecutivo panameño busca ordenar y coordinar los esfuerzos institucionales necesarios para cumplir con estándares globales en gobernanza, integridad y desarrollo sostenible.

ESTRUCTURA

El decreto crea una estructura de gobernanza para impulsar el proceso:

• Liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): La entidad será la coordinadora encargada de dirigir la estrategia técnica y servir de enlace con la OCDE, en coordinación con la Cancillería.

• Comité Ministerial: Se establece un órgano de alto nivel integrado por los titulares del MEF, Relaciones Exteriores y la Presidencia, que supervisará la implementación de las acciones.

• Grupo Técnico Interno: Un equipo especializado evaluará brechas normativas, dará seguimiento al plan de trabajo y apoyará el cumplimiento de los estándares internacionales.

IMPACTO

El decreto obliga a todas las instituciones del sector público a colaborar activamente en el proceso, incluyendo ministerios, entidades autónomas y empresas estatales, utilizando sus presupuestos vigentes.

El Gobierno destaca que esta iniciativa apunta a lograr una eventual membresía plena en la OCDE, lo que permitiría a Panamá mejorar su competitividad, atraer inversiones y consolidarse como un referente regional en buenas prácticas.

La normativa también deroga el Decreto No. 12 del 9 de marzo de 2026 y entra en vigencia a partir de su promulgación.

Con esta decisión, Panamá refuerza su estrategia de inserción internacional y avanza hacia estándares más altos de transparencia y desarrollo económico.