Adhesión a la OCDE entra en agenda de CADE 2026

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) afirmó que la eventual adhesión de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) debe analizarse con seriedad, información y visión de largo plazo, por lo que anunció que el tema será eje central de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2026.

El gremio destacó que el país atraviesa un momento clave en el que no basta con crecer económicamente, sino que resulta necesario definir cómo crecer y bajo qué condiciones. En este contexto, la organización considera que el debate sobre la OCDE debe abrirse sin posiciones preconcebidas y con múltiples perspectivas.

Un espacio para discutir el futuro económico

Bajo el lema “OCDE: Confianza global ¿progreso local? El futuro de Panamá en debate”, CADE 2026 buscará analizar las implicaciones reales de una posible adhesión al organismo internacional.

Según Apede, hablar de la OCDE implica abordar temas como reglas claras, fortalecimiento institucional y generación de confianza dentro y fuera del país, pero también reconocer que el proceso conlleva cambios que deben evaluarse con responsabilidad.

El evento contará con la participación de Andrés Velasco como conferencista inaugural. Velasco fue ministro de Hacienda de Chile y lideró el proceso de adhesión de ese país a la OCDE, convirtiéndolo en el primero de América Latina en ingresar al organismo en 2010. Actualmente es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics.

Su participación, indicó Apede, aportará una visión sobre los retos y oportunidades que implicaría este proceso para Panamá.

Experiencias regionales y temas clave

La conferencia también reunirá a figuras que han participado en procesos de adhesión en sus países, como:

Marianne Bennette de Costa Rica

Catalina Crane de Colombia

Ana María Sánchez de Perú

Durante el evento se abordarán aspectos como el impacto en el modelo económico, ajustes fiscales, sistema financiero, calidad de la información pública y gobernanza, este último considerado uno de los mayores desafíos en un eventual proceso de adhesión.

La conferencia se realizará del 22 al 24 de abril en el Hotel Sheraton Grand Panamá y continuará la tradición de más de 60 años de CADE como espacio de diálogo entre sector público, privado y sociedad civil.

Además, APEDE informó que ya inició conversatorios regionales y continuará ampliando el debate en distintas zonas del país.

La presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, destacó que el objetivo no es dar respuestas definitivas, sino formular las preguntas correctas y promover decisiones informadas con visión de futuro sobre el camino que debe seguir Panamá.