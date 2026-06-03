Gobierno impulsa expansión penitenciaria con proyectos que superan los $257 millones

La construcción de nuevas cárceles volvió a colocarse entre las prioridades del Gobierno.Mientras las autoridades avanzan en la estructuración de un centro penitenciario de máxima seguridad bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) y preparan la licitación de una nueva cárcel para las provincias centrales valorada en $172 millones, el Ministerio de Gobierno inició un acto público por $85 millones para desarrollar un Centro de Resarcimiento y Rehabilitación en Las Garzas, provincia de Panamá.En conjunto, los tres proyectos representan inversiones que superan los $257 millones y configuran la mayor expansión de infraestructura penitenciaria impulsada por el Estado panameño en años.La apuesta surge en un momento complejo para el sistema carcelario. La sobrepoblación, el hacinamiento, la limitada capacidad para desarrollar programas de rehabilitación y la reciente fuga de 195 privados de libertad de La Joyita han vuelto a exponer las debilidades de una estructura penitenciaria que arrastra problemas históricos.