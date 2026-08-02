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AIG: Licencia digital en Panamá está lista, pero falta el freno legal

La Resolución No. OAL-51 del 29 de julio de 2025 reconoce el formato digital como válido para presentarlo ante las autoridades competentes, mientras que el Decreto Ejecutivo No. 640 de 2006 mantiene la obligación de portar la licencia de conducir física.
La Resolución No. OAL-51 del 29 de julio de 2025 reconoce el formato digital como válido para presentarlo ante las autoridades competentes, mientras que el Decreto Ejecutivo No. 640 de 2006 mantiene la obligación de portar la licencia de conducir física. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 02/08/2026 18:09
La plataforma digital se habilitó el pasado 12 de mayo, sin embargo, aunque el acceso ya aparece dentro de la plataforma de SERTRACEN, el trámite todavía no puede completarse

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El desarrollo tecnológico para la implementación de la licencia de conducir digital en Panamá se encuentra culminado; sin embargo, su lanzamiento oficial permanece congelado a la espera de un marco legal sólido por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), confirmó Adolfo Fábrega, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

De acuerdo con Fábrega, el proyecto avanzó a distintas velocidades en sus frentes de trabajo, logrando que el componente técnico estuviera listo antes de resolver los aspectos normativos que exige la legislación panameña.

“El tema de las licencias digitales en materia tecnológica está atendido y desarrollado; lo que estamos viendo con la ATTT es un tema jurídico de la viabilidad de esas licencias y creando ese marco para que, una vez que salgan, funcionen bien”, explicó el titular de la AIG.

Desafíos

Inicialmente se contempló que el proceso podría gestionarse mediante una adenda o contrato directo a través de la ATTT. No obstante, el análisis legal posterior reveló una trama regulatoria más compleja que involucra el cumplimiento estricto de la Ley 81 de Protección de Datos Personales, la normativa interna de la propia ATTT y los acuerdos de gestión vigentes con el consorcio Setracen.

“Nos movimos más rápido con la ejecución tecnológica que con el planteamiento del marco jurídico, y tenemos que asegurar que todo esté debidamente reglamentado”, admitió Fábrega, al tiempo que enfatizó la importancia de evitar fallas operativas o vacíos de legalidad que afecten a los usuarios al momento de ser abordados por inspectores del tránsito.

Lanzamiento

El funcionario subrayó que la prioridad de la administración es garantizar un producto funcional y seguro antes que apresurar un anuncio sin respaldo jurídico, tomando en cuenta las fallas operativas registradas en otros países de la región que intentaron procesos similares sin la debida regulación.

“El lanzamiento oficial de la herramienta se concretará de forma inmediata una vez que la ATTT otorgue la validación y confirmación de que la infraestructura legal se encuentra 100% articulada”, comentó.

Habilitación

En mayo de 2026, la AIG y la ATTT habían habilitado la licencia de conducir digital desde la página web de Setracen, una versión móvil del documento físico que podrá mostrarse desde el celular en determinados casos.

Sin embargo, aunque el acceso ya aparece dentro de la plataforma de SERTRACEN, el trámite todavía no puede completarse.

La Resolución No. OAL-51 del 29 de julio de 2025 reconoce el formato digital como válido para presentarlo ante las autoridades competentes, mientras que el Decreto Ejecutivo No. 640 de 2006 mantiene la obligación de portar la licencia de conducir física.

Desde 2025, tanto la AIG como la ATTT venían trabajando en conjunto para establecer los parámetros para esta propuesta. Sin embargo, estuvo brevemente en pausa tras la llegada de un nuevo director en la ATTT que requería reuniones para definir la fecha específica de lanzamiento.

La iniciativa de licencias digitales no es exclusiva de Panamá. En varios países de la región, como Brasil y Argentina, ya se han implementado sistemas similares que permiten a los ciudadanos portar su licencia en el teléfono móvil.

Estos proyectos buscan facilitar la vida de los conductores, reducir trámites físicos y ofrecer una alternativa segura en caso de pérdida o robo del documento físico.

En Europa y Estados Unidos también se han desarrollado soluciones de identificación digital, integradas en aplicaciones oficiales o incluso en billeteras digitales como Apple Wallet y Google Wallet.

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