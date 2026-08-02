AIG: Licencia digital en Panamá está lista, pero falta el freno legal

El desarrollo tecnológico para la implementación de la licencia de conducir digital en Panamá se encuentra culminado; sin embargo, su lanzamiento oficial permanece congelado a la espera de un marco legal sólido por parte de la <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b>, confirmó <b><a href="/tag/-/meta/adolfo-fabrega-garcia-de-paredes">Adolfo Fábrega, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).</a></b>De acuerdo con Fábrega, el proyecto avanzó a distintas velocidades en sus frentes de trabajo, logrando que el componente técnico estuviera listo antes de resolver los aspectos normativos que exige la legislación panameña.<i><b>'El tema de las licencias digitales en materia tecnológica está atendido y desarrollado; lo que estamos viendo con la ATTT es un tema jurídico de la viabilidad de esas licencias y creando ese marco para que, una vez que salgan, funcionen bien'</b></i>, explicó el titular de la AIG.