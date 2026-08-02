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¿Por qué varían los pesos de los tanques de gas de 25 libras? Tropigas responde a la polémica

La empresa indicó que la ley permite un margen de tolerancia en el contenido neto de los cilindros de gas.
La empresa indicó que la ley permite un margen de tolerancia en el contenido neto de los cilindros de gas. Creada con Gemini
Por
Adriana Berna
  • 02/08/2026 18:09
La compañía buscó aclarar dudas sobre el peso de los cilindros en medio de la controversia por las inspecciones de la Acodeco

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En medio del debate generado por las inspecciones de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) a los cilindros subsidiados de 25 libras, Tropigas explicó que dos tanques con el mismo contenido pueden presentar un peso total distinto debido a la tara, es decir, el peso del cilindro vacío.

A través de un video explicativo, un especialista de la empresa detalló que el peso bruto de un cilindro está compuesto por la suma de la tara y el contenido de gas, por lo que las diferencias en el peso del envase hacen que el peso total no sea idéntico entre todos los cilindros.

Como ejemplo, mostró un cilindro con una tara de 14 libras y un peso bruto de 39.22 libras. Al restar el peso del envase vacío, el contenido de gas es de aproximadamente 25.22 libras.

En un segundo caso, presentó un cilindro con una tara de 13.8 libras y un peso bruto de 38.94 libras, lo que equivale a un contenido de 25.14 libras.

El especialista indicó que estas diferencias son normales porque no todos los cilindros tienen el mismo peso cuando están vacíos, aunque el contenido de gas sí es verificado antes de que el producto salga al mercado.

“El peso del cilindro se compone de una tara o peso del cilindro vacío y el peso bruto, que es el cilindro lleno con el contenido. Después de esa verificación se procede a colocar el sello de garantía, con el cual garantizamos precisamente su peso”, explicó.

Asimismo, señaló que el procedimiento consiste en pesar cada cilindro lleno y compararlo con la tara marcada en el envase para determinar la cantidad exacta de gas que contiene.

El experto agregó que la legislación vigente permite un margen de tolerancia en el contenido neto. En ese sentido, indicó que un cilindro con entre 24.7 y 24.8 libras de gas también puede cumplir con los parámetros establecidos por la normativa.

La Acodeco aseguró que los operativos de verificación del contenido neto de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras no tienen como finalidad sancionar a minisúper, abarroterías u otros comercios minoristas cuando se detecta un tanque con menos gas del establecido.

La aclaración surge luego de que propietarios de tiendas y minisúper, principalmente administrados por comerciantes asiáticos, manifestaran su preocupación por supuestas multas relacionadas con irregularidades en el peso de los cilindros.

Incluso, algunos advirtieron que dejarían de vender gas de 25 libras al considerar que la responsabilidad recae en las empresas llenadoras y distribuidoras, y no en los comercios que reciben los tanques sellados.

Ante este escenario, la Acodeco explicó que, durante las inspecciones, sus funcionarios pesan los cilindros con equipos calibrados y, si detectan un contenido inferior al establecido, el tanque es retirado del punto de venta para ser trasladado a la sede de la institución, donde se realizan las verificaciones técnicas e investigaciones correspondientes.

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