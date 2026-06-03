En dos años se podría completar la unificación del sistema de salud

Una de las áreas en las que ya se trabaja en conjunto es en la atención a pacientes oncológicos. Alex González, asesor del ministro de Salud, fue el responsable de hablar sobre el tema. González destacó la apertura del Hospital de Cancerología en Ciudad de la Salud y el proceso de descentralización con la apertura de sitios como el Centro Oncológico de Azuero en el Hospital Anita Moreno.Estima que gracias a la integración en los servicios de atención cancerológica se ha podido calcular un ahorro de 2.2 millones de dólares para los pacientes durante este año.También se refirió a la construcción del nuevo edificio para el Instituto Oncológico Nacional (ION). 'Cuando tengamos el nuevo edificio construido en Ciudad de la Salud, vamos a poder eliminar radicalmente el hacinamiento que existe actualmente, ese edificio nuevo va a duplicar y a triplicar la capacidad que tiene el Instituto Oncológico actual,' celebró González. 'Teníamos una fecha de apertura para el año 2028 y la compañía nos ha informado que aproximadamente en el último trimestre del próximo año lo va a entregar. Eso quiere decir que se va a adelantar cuatro meses', reveló.