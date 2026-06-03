En dos años se podría completar la unificación del sistema de salud

La integración de los servicios de salud del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) se ha discutido por décadas y ha tomado a otros países como Costa Rica unos 15 años. La meta de este gobierno es completarla en 2028 y en 2029 “blindarla” para que se convierta en política de Estado.

El presidente del Comité para la Integración Minsa-CSS, Carlos Abadía, expuso los avances del proceso de integración durante una conferencia de prensa realizada con la participación de miembros de ambas instituciones. Enfatizó que no se trata de fusionar las instituciones, sino de unir fortalezas para servir mejor a los usuarios.

“Nuestro sistema de salud adolece de dos situaciones estructurales que son las principales causas de las quejas que nosotros sentimos de nuestros ciudadanos todos los días. Dos instituciones públicas proveedoras de salud que van paralelamente. Esta fragmentación, aparte de que nos hace ineficiente, es discriminadora y nos impide a poder desarrollar una estrategia de atención primaria de salud correcta”, manifestó.

Compartió ejemplos encontrados en Azuero, como farmacias separadas en un mismo edifico en Pesé, o dos edificios a solo 100 metros de distancia en Guararé con propósitos prácticamente idénticos.

Azuero fue precisamente el campo de prueba de la actual administracion, que anunció su plan en diciembre de 2025. Abadía explicó que la siguiente etapa será ir a Chiriquí y Bocas del Toro; la tercera etapa será Veraguas, Coclé y Panamá Oeste; y la última incluirá a Colón, Panamá, Darién y las comarcas indígenas. “Vamos para Chiriquí y Bocas del Toro en los próximos 45 días,” adelantó.

En el vecino país de Costa Rica, el proceso de integración de los sistemas de salud tomó 15 años (1982-199) y se dio de forma gradual.

Sin embargo, Abadía se mantiene optimista de que puede completarse en Panamá durante los próximos dos años. Relata que realmente Panamá no está empezando de cero, sino que desde 1973 ya se ha trabajado en el tema y que aplicarán las lecciones aprendidas en los últimos meses en Azuero en las siguientes provincias.

Añade que el último año de gobierno sería usado para “blindar” la integración, convirtiéndola en política de Estado a través de la presentación de una nueva ley.

La directora nacional de Servicios de Salud de la CSS y representante de la institución en el comité, Marlin Cedeño, reconoce que no se va a copiar y pegar el modelo de Azuero en otras provincias. “Acá no es que vamos a extrapolar lo que pasó en Herrera o Los Santos, sino que los problemas que ya encontramos vamos a tratar de resolverlos más rápido en Chiriquí y Bocas del Toro. Pero sabemos que allá los retos son diferentes, la población es diferente, allá sí hay comarca, y tenemos un Bocas del Toro con muchas necesidades”, explicó Cedeño.

La representante de la CSS subrayó la importancia de que haya medición de resultados, estadísticas y rendición de cuentas a la ciudadanía. “Este país invierte en salud, así que tenemos que exigir, porque somos parte de los que pagamos impuestos. Hoy día nosotros podemos exigir que se nos muestre transparentemente en qué se está invirtiendo nuestro trabajo, nuestros impuestos”, declaró.

Cedeño enfatizó que el esfuerzo no es solo del Minsa y la CSS, señalando que también hay representación en el comité del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Economía y Finanzas y de patronatos.