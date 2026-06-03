Visa y Mastercard dejan de operar en Cuba y crece la salida de cadenas hoteleras

La presión también se extiende al sector hotelero. La cadena española Meliá Hotels International anunció que dejará de administrar 15 hoteles en Cuba vinculados a Gaesa. La empresa explicó que la decisión responde al nuevo entorno geopolítico, legal y económico derivado de las sanciones estadounidenses.Entre los establecimientos afectados figuran hoteles ubicados en La Habana, Varadero, Cayo Santa María y otros destinos turísticos clave. No obstante, Meliá mantendrá la gestión de otros 19 hoteles cuyos propietarios están relacionados con el Ministerio de Turismo y no con el conglomerado militar sancionado.La decisión de Meliá se suma a la anunciada un día antes por Iberostar, que dejará de gestionar 12 de sus 18 hoteles en la isla. Ambas compañías buscan evitar posibles sanciones económicas por parte de Estados Unidos.Antes, la canadiense Blue Diamond también había comunicado su retirada, aunque atribuyó su decisión a la caída de la demanda turística, la reducción de vuelos desde Canadá y el deterioro de las condiciones operativas en el país.Las nuevas restricciones llegan en medio de una profunda crisis económica marcada por apagones frecuentes, escasez de combustible, inflación y disminución de la actividad turística.La pérdida de acceso a sistemas internacionales de pago y la salida de importantes operadores hoteleros representan un nuevo desafío para Cuba, que enfrenta crecientes dificultades para captar inversiones y obtener ingresos en divisas mientras aumentan las presiones externas e internas sobre su economía.