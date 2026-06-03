Visa y Mastercard dejan de operar en Cuba y crece la salida de cadenas hoteleras

El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba comenzó a generar consecuencias inmediatas para la economía de la isla. El Banco Central de Cuba (BCC) anunció que las tarjetas Visa y Mastercard dejarán de operar en el país a partir del próximo 6 de junio, una decisión que coincide con la salida de importantes cadenas hoteleras extranjeras y que profundiza el aislamiento financiero cubano.

Según informó el BCC, un banco privado extranjero encargado de procesar las operaciones realizadas mediante ambas redes de pago comunicó la interrupción de su relación con Fincimex S.A., entidad vinculada al conglomerado empresarial estatal Gaesa, sancionado recientemente por Washington.

La medida se produce tras la entrada en vigor de una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 1 de mayo, que contempla sanciones contra personas y empresas que mantengan relaciones económicas, comerciales o financieras con el Gobierno cubano y, en particular, con sectores estratégicos como el financiero, energético y de defensa.

La suspensión de Visa y Mastercard limita significativamente la capacidad de Cuba para recibir pagos internacionales por bienes y servicios, afectando especialmente al turismo, uno de los principales generadores de divisas del país.