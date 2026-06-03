Cuarto Puente tiene 37% de avance y ya supera los $2,600 millones

Los trabajos de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tienen un 37% de avance y se mantiene dentro del cronograma oficial, de acuerdo al equipo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que realizó un recorrido al proyecto este miércoles 3 de junio.

Los trabajos de construcción del puente están a cargo del Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), el cual está conformado por las empresas de capital chino China Communications Construction Company (CCCC) y China Harbour Engineering Company (CHEC).

El costo inicial del proyecto, licitado en 2018, era de 1,420 millones de dólares. Tras la inclusión de múltiples adendas, ya supera los 2,600 millones de dólares. Está programado para ser entregado en diciembre de 2028.

“La consigna es velar que el proyecto se apegue lo más posible a su costo y a su tiempo de duración. Estamos contemplando que no debemos tener mayores costos adicionales, aunque no puedo decir que no vayan a haber, pero estamos luchando para que esto no se dé y para que termine en su tiempo”, aseguró el ministro Andrade.

El director de Operaciones del Cuarto Puente, Manuel Alvarado, dio detalles sobre los trabajos que se están ejecutando.

“Ya hemos avanzado en las fundaciones del puente principal, tanto en el lado este como en el lado oeste. También hemos avanzado en las fundaciones de todo el proyecto y vamos alrededor de un 85% de avance en los pilotes del viaducto Este, viaducto Oeste y el puente principal. Hemos elevado ya alrededor de 12 columnas en Cerro Sosa. Estamos por terminar la excavación de Cerro Sosa para octubre de este año, los pilotes deben terminarse alrededor de julio de este año y en general este proyecto se está tratando de terminar en diciembre del 2028,” explicó Alvarado.

“En el lado este hemos firmado una adenda importante para lo que es el intercambiador Este, que va a ser el intercambiador más grande de Centroamérica y esa obra debe estar iniciando dentro de los próximos dos meses. Estamos ahora mismo haciendo el viaducto de acceso Este, y en el lado Oeste ya empezamos a hacer la transición hacia ocho carriles y a la entrada de Panamá Pacífico. Hemos construido casi todos los pilotes que tienen que ver con el viaducto del lado oeste para comenzar a hacer los cabezales,” añadió el director de Operaciones del Cuarto Puente.