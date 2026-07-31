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Cuarto Puente sobre el Canal alcanza 40 % de avance y mantiene meta de culminación para 2028

La construcción del Cuarto Puente continúa a ritmo sostenido con pilotes, columnas y cimentaciones en ejecución.
La construcción del Cuarto Puente continúa a ritmo sostenido con pilotes, columnas y cimentaciones en ejecución. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/07/2026 11:35
Autoridades inspeccionaron el avance del Cuarto Puente, que ya registra un 40 % de ejecución física.

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El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un avance físico del 40 %, con 27 frentes de trabajo activos en los que se desarrollan de forma simultánea labores de construcción de pilas, columnas, cimentaciones y otras estructuras principales.

Durante una gira técnica organizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), autoridades, ingenieros, arquitectos y representantes de distintos gremios conocieron de primera mano el progreso de la megaobra.

El recorrido fue encabezado por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, quien destacó que el puente responde a una necesidad histórica de los residentes de Panamá Oeste y constituye un proyecto estratégico para mejorar la conectividad y el desarrollo del país.

El MOP informó que la mayoría de los pilotes ya fueron instalados y que continúan los trabajos de construcción de cabezales, pilas y columnas, algunas de las cuales alcanzan hasta 38 metros de altura. Además, en el sector de Cerro Sosa, la excavación en roca se encuentra en su etapa final y avanza conforme al cronograma establecido.

El MOP asegura que la obra avanza conforme al cronograma establecido.
El MOP asegura que la obra avanza conforme al cronograma establecido. MOP

Según las proyecciones, la construcción del tablero principal comenzará a mediados de 2027, mientras que la entrega de la obra se mantiene prevista para diciembre de 2028.

Durante la visita, el equipo técnico explicó el método constructivo utilizado y destacó que el Cuarto Puente es una de las obras de ingeniería más complejas de la región. Asimismo, se informó que en la torre E28 se realizaron ajustes técnicos para reforzar la seguridad y el desempeño de la estructura.

La nueva infraestructura fue diseñada para responder al crecimiento del tránsito vehicular proyectado hasta el año 2045, con el objetivo de mejorar la movilidad entre la ciudad de Panamá y Panamá Oeste.

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