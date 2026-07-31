Cuarto Puente sobre el Canal alcanza 40 % de avance y mantiene meta de culminación para 2028

El proyecto del <b>Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá</b> registra un avance físico del <b>40 %</b>, con <b>27 frentes de trabajo</b> activos en los que se desarrollan de forma simultánea labores de construcción de pilas, columnas, cimentaciones y otras estructuras principales.Durante una gira técnica organizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), autoridades, ingenieros, arquitectos y representantes de distintos gremios conocieron de primera mano el progreso de la megaobra.El recorrido fue encabezado por el ministro de Obras Públicas, <b>José Luis Andrade Alegre</b>, quien destacó que el puente responde a una necesidad histórica de los residentes de Panamá Oeste y constituye un proyecto estratégico para mejorar la conectividad y el desarrollo del país.El MOP informó que la mayoría de los pilotes ya fueron instalados y que continúan los trabajos de construcción de cabezales, pilas y columnas, algunas de las cuales alcanzan hasta <b>38 metros de altura</b>. Además, en el sector de <b>Cerro Sosa</b>, la excavación en roca se encuentra en su etapa final y avanza conforme al cronograma establecido.