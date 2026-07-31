Cuarto Puente sobre el Canal alcanza 40 % de avance y mantiene meta de culminación para 2028

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un avance físico del 40 %, con 27 frentes de trabajo activos en los que se desarrollan de forma simultánea labores de construcción de pilas, columnas, cimentaciones y otras estructuras principales.

Durante una gira técnica organizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), autoridades, ingenieros, arquitectos y representantes de distintos gremios conocieron de primera mano el progreso de la megaobra.

El recorrido fue encabezado por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, quien destacó que el puente responde a una necesidad histórica de los residentes de Panamá Oeste y constituye un proyecto estratégico para mejorar la conectividad y el desarrollo del país.

El MOP informó que la mayoría de los pilotes ya fueron instalados y que continúan los trabajos de construcción de cabezales, pilas y columnas, algunas de las cuales alcanzan hasta 38 metros de altura. Además, en el sector de Cerro Sosa, la excavación en roca se encuentra en su etapa final y avanza conforme al cronograma establecido.