Proyecto del Cuarto Puente avanza 37% y prepara el mayor intercambiador de Centroamérica

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un avance general del 37%, mientras continúan los trabajos en las fundaciones, pilotes y estructuras principales de una de las obras de infraestructura más importantes que se construyen actualmente en el país.

Así lo informó Manuel Alvarado, director de Operaciones del proyecto, durante un recorrido realizado junto a La Estrella de Panamá, donde destacó los progresos alcanzados tanto en el puente principal como en los viaductos de acceso ubicados en los sectores este y oeste.

“Estamos recibiendo todo el proyecto y tenemos alrededor de un 37% de avance. Ya hemos avanzado importantemente en las fundaciones del puente principal, tanto en el lado este como en el lado oeste”, señaló Alvarado.

El director de Operaciones explicó que las fundaciones de toda la obra presentan un avance cercano al 85%, incluyendo los pilotes correspondientes al viaducto este, el viaducto oeste y la estructura principal del puente.

Además, indicó que ya se han levantado unas 12 columnas en el área de Cerro Sosa, mientras continúan los trabajos de excavación en ese sector.

“Estamos por terminar la excavación de Cerro Sosa para octubre de este año y los pilotes deben concluir alrededor de julio”, detalló.

Uno de los hitos más relevantes del proyecto será la construcción del intercambiador este, que según Alvarado se convertirá en el más grande de Centroamérica.

Para ello, recientemente se firmó una adenda que permitirá avanzar con esta fase de la obra.

“Esa obra debe estar iniciando entre los próximos dos meses”, adelantó.

Actualmente, los trabajos se concentran también en la construcción del viaducto de acceso este, donde el proyecto mantiene un avance significativo.

En el sector oeste de la obra ya comenzó la transición hacia una vía de ocho carriles en dirección a Panamá Pacífico, una de las zonas con mayor crecimiento urbano y logístico del país.

Alvarado explicó que prácticamente se han completado los pilotes correspondientes al viaducto oeste, lo que permitirá iniciar la construcción de los cabezales y avanzar hacia nuevas etapas estructurales.

“Ya empezamos a hacer la transición hacia ocho carriles y hemos construido casi todos los pilotes que tienen que ver con el viaducto del lado oeste para comenzar a hacer los cabezales”, manifestó.