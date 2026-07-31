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Acodeco advierte multas de hasta $5,000 por incumplir descuentos a jubilados y personas de la tercera edad

Comercios que incumplan beneficios a adultos mayores se exponen a fuertes multas
Comercios que incumplan beneficios a adultos mayores se exponen a fuertes multas Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/07/2026 11:38
La entidad anunció operativos a nivel nacional para verificar que se respeten los beneficios de jubilados y pensionados.

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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que los comercios que incumplan con la aplicación de los descuentos y beneficios establecidos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad podrán enfrentar multas que van desde $50 hasta $5,000.

El director nacional de Protección al Consumidor de la entidad, Saúl Jaramillo, informó en una entrevista con Telemetro Reporta que se reforzarán las verificaciones en establecimientos de todo el país para garantizar el cumplimiento del Texto Único de la Ley No. 6 de 1987.

La normativa establece que las mujeres de 55 años o más y los hombres de 60 años o más tienen derecho a descuentos especiales, además de recibir atención preferencial, contar con una fila exclusiva cuando corresponda y encontrar en un lugar visible la información sobre los beneficios que les aplican.

Jaramillo explicó que, en lo que va del año, Acodeco ha recibido más de 250 reclamos y denuncias relacionados con el incumplimiento de estos derechos, principalmente en sectores como restaurantes, franquicias de comida rápida, hoteles, aerolíneas y entidades financieras.

El funcionario indicó que el monto de las sanciones dependerá de factores como el tamaño de la empresa, la gravedad de la infracción y si el establecimiento es reincidente en este tipo de incumplimientos.

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