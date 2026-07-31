Acodeco advierte multas de hasta $5,000 por incumplir descuentos a jubilados y personas de la tercera edad

La <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> reiteró que los comercios que incumplan con la aplicación de los descuentos y beneficios establecidos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad podrán enfrentar multas que van desde $<b>50 hasta $5,000</b>.El director nacional de Protección al Consumidor de la entidad, <b>Saúl Jaramillo</b>, informó en una entrevista con <i>Telemetro Reporta</i> que se reforzarán las verificaciones en establecimientos de todo el país para garantizar el cumplimiento del Texto Único de la Ley No. 6 de 1987.La normativa establece que las mujeres de <b>55 años o más</b> y los hombres de <b>60 años o más</b> tienen derecho a descuentos especiales, además de recibir atención preferencial, contar con una fila exclusiva cuando corresponda y encontrar en un lugar visible la información sobre los beneficios que les aplican.Jaramillo explicó que, en lo que va del año, Acodeco ha recibido <b>más de 250 reclamos y denuncias</b> relacionados con el incumplimiento de estos derechos, principalmente en sectores como restaurantes, franquicias de comida rápida, hoteles, aerolíneas y entidades financieras.El funcionario indicó que el monto de las sanciones dependerá de factores como el tamaño de la empresa, la gravedad de la infracción y si el establecimiento es reincidente en este tipo de incumplimientos.