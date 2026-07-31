Ébola en RD Congo: la segunda epidemia más grave de la historia

La emergencia sanitaria en el este de la <b>República Democrática del Congo (RDC)</b> ha alcanzado una escala crítica. Con <b>3,532</b> contagios confirmados y <b>1,556 fallecidos</b> en apenas dos meses y medio, la actual <a href="/tag/-/meta/ebola">epidemia de ébola</a> se convirtió formalmente en la segunda con mayor número de infecciones registradas en la historia, superando la crisis vivida por la misma nación entre 2018 y 2020.De acuerdo con reportes de la agencia<b> EFE</b> basados en el Ministerio de Comunicación congoleño, este evento se consolida además como el brote de expansión más rápida del que se tenga registro en el país africano, encendiendo las alarmas de la comunidad médica internacional y de los sistemas de vigilancia epidemiológica a nivel global.