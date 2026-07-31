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Ébola en RD Congo: la segunda epidemia más grave de la historia

Personal médico con equipos de protección transporta el cuerpo de una víctima de ébola en la República Democrática del Congo (RDC).
Personal médico con equipos de protección transporta el cuerpo de una víctima de ébola en la República Democrática del Congo (RDC). Dieudonne Dirole | EFE
Por
Mileika Lasso
  • 31/07/2026 12:05
El brote avanza a ritmo récord en RD Congo sin una vacuna aprobada. Aunque la OMS considera bajo el riesgo global, la vigilancia sanitaria se activa

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La emergencia sanitaria en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha alcanzado una escala crítica. Con 3,532 contagios confirmados y 1,556 fallecidos en apenas dos meses y medio, la actual epidemia de ébola se convirtió formalmente en la segunda con mayor número de infecciones registradas en la historia, superando la crisis vivida por la misma nación entre 2018 y 2020.

De acuerdo con reportes de la agencia EFE basados en el Ministerio de Comunicación congoleño, este evento se consolida además como el brote de expansión más rápida del que se tenga registro en el país africano, encendiendo las alarmas de la comunidad médica internacional y de los sistemas de vigilancia epidemiológica a nivel global.

Una cepa sin vacuna y con alta letalidad

El factor que más preocupa a las autoridades de salud no es solo la velocidad de transmisión, sino la naturaleza del patógeno. La epidemia responde a la cepa de Bundibugyo, una variante del virus del Ébola cuya tasa de mortalidad oscila entre el 30% y el 50%, y para la cual —a diferencia de otras cepas— no existe en la actualidad ninguna vacuna autorizada ni tratamiento médico específico.

Actualmente, la tasa de letalidad en el terreno se posiciona en un 44.1%. Con 807 pacientes bajo aislamiento o tratamiento hospitalario, el rastreo de contactos ha alcanzado una efectividad del 78.7%, mientras que 626 personas han logrado superar la enfermedad en medio de estrictos controles sanitarios.

Avance geográfico y control en fronteras

El foco inicial se declaró el pasado 15 de mayo de 2026 en la provincia de Ituri, zona fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. Desde entonces, el virus ha logrado propagarse a cinco provincias congoleñas: Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo.

Pese a que el virus cruzó la frontera hacia Uganda —país que llegó a registrar 20 contagios y dos decesos—, la nación vecina logró contener el brote. Tras mantener un ciclo de 42 días consecutivos sin registrar nuevos casos, Uganda fue declarada oficialmente “libre de ébola”, demostrando que las barreras epidemiológicas y el aislamiento rápido son las herramientas más efectivas frente a esta cepa.

Evaluación del riesgo e impacto sanitario

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la amenaza epidemiológica como “alta” para la región del África subsahariana, mientras que mantiene la evaluación en un nivel “bajo” a escala internacional. No obstante, las dinámicas de interconexión global exigen que los centros de tránsito de pasajeros y los puertos aéreos mantengan una observación preventiva continua.

El virus del Ébola se transmite mediante el contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados. Desencadena fiebres hemorrágicas graves, vómitos, diarrea y hemorragias internas, por lo que la detección temprana y la pedagogía comunitaria continúan siendo los pilares de contención en las zonas afectadas.

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