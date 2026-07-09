La OMS informa que el ébola en República Democrática del Congo deja 600 muertos

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado 600 muertes y 1,759 casos confirmados desde el inicio de la epidemia, de acuerdo con el más reciente balance de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según dio a conocer la agencia AFP, el informe, basado en datos de las autoridades sanitarias congoleñas, señala que la enfermedad continúa propagándose, mientras que en Uganda el balance permanece en dos fallecidos y 20 casos confirmados.

Representante de la OMS aseguró que aunque se han registrado avances en la respuesta sanitaria, los centros de tratamiento operan cerca del 90 % de su capacidad, lo que ejerce una fuerte presión sobre el sistema de salud.

El principal foco del brote se concentra en la provincia de Ituri, en el noreste del país, fronteriza con Sudán del Sur y Uganda. El virus también está presente en Kivu del Norte y Kivu del Sur, regiones donde la presencia del grupo armado M23 dificulta las labores de contención, según AFP.

Los desplazamientos de población, la inseguridad y la fragilidad del sistema sanitario continúan obstaculizando la respuesta frente a la emergencia.

La actual es la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la RDC. Fue declarada oficialmente el 15 de mayo y está provocada por la variante Bundibugyo, para la cual aún no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado.

No obstante, la OMS informó que el pasado 2 de julio comenzó un ensayo clínico para evaluar dos tratamientos dirigidos contra esta variante. Asimismo, autorizó el uso de emergencia del primer test de diagnóstico molecular para detectar el virus, según informó AFP.