Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 9 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este jueves 9 de julio se esperan lluvias con tormentas eléctricas en distintos puntos del país, especialmente durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada y la mañana se registrarán incursiones nubosas sobre las costas y tierra firme del Caribe occidental, acompañadas de lluvias y episodios de aguaceros. En el Pacífico también se prevén lluvias con posibles tormentas en el Golfo de Panamá, el sur de Azuero, el sur de Veraguas, Panamá Este y Darién.

Para la tarde, el IMHPA pronostica el desarrollo de nuevos episodios de lluvias con tormentas en la provincia de Panamá, Colón, las provincias centrales y el occidente del país.

En horas de la noche, las lluvias persistirán principalmente en Chiriquí y el sur de Veraguas, mientras que en el resto del territorio nacional no se esperan eventos lluviosos significativos.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 °C y 18 °C en la Cordillera Central, y entre 23 °C y 26 °C en el resto del país. Las máximas alcanzarán entre 28 °C y 33 °C en el Pacífico, de 27 °C a 30 °C en el Caribe y entre 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central.

Además, se prevén índices de radiación UV-B entre altos y muy altos, con valores de 6 a 10, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición al sol.