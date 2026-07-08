Mulino se reúne con diputados, excluyendo a Vamos y Seguimos

Este miércoles 8 de julio el presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con los líderes de distintas bancadas legislativas. Asistieron ministros de Estado y hasta el contralor de la República. Los grandes ausentes fueron los representantes de Vamos y Seguimos, que no fueron invitados por el Ejecutivo. En la reunión se discutieron desde proyectos de construcción y acceso al agua, hasta el futuro del proyecto de ley sobre bioetanol.

Un comunicado de la Presidencia de la República detalló que participaron la directiva de la Asamblea Nacional y jefes de bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Panameñista, Realizando Metas, Cambio Democrático y Alianza.

Una fuente cercana a la reunión contó a La Estrella de Panamá que no se discutió el futuro del proyecto minero, mas si el del uso obligatorio del bioetanol. La postura del Ejecutivo habría sido que se posponga la discusión del proyecto, reiterando que aunque considera que ayudaría al país, no planea volver a traer el tema a discusión. También se conoció que el contralor, Anel Flores, participó de la reunión.

Otros temas que se discutieron fueron la construcción del teleférico en San Miguelito, que debe estar licitado para finales del año, así como un plan de generación de empleo y proyectos de agua y salud.

Específicamente, se trabaja en 20 plantas potabilizadoras, de las cuáles ya 13 están en fase de ejecución o formulación de contratos. Dos potabilizadoras estarán destinadas para atender la crisis del agua en Azuero.

La diputada de la Coalición Vamos, Janine Prado, reaccionó a la reunión a la que no fueron invitados.

“El presidente de la República tendrá sus motivos. Sabemos que antes, el 1 de julio, estuvo muy activo reuniéndose con todas las bancadas, excepto con la bancada de Seguimos y la bancada independiente Vamos”, recordó Prado. “Si era por una agenda legislativa, creo que aquí somos 71 diputados y varias bancadas, entre las que estamos ambas bancadas. Así que no puedo ver o entender por qué, cuando nosotros hemos hecho claramente un rol de oposición, pero también apoyando todo lo que es bueno para el país, y eso lo demuestran las cifras y los datos. Lo mismo con ratificaciones y nombramientos importantes que hoy en día están trabajando por el país”, destacó.

El diputado y jefe de bancada de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, fue uno de los que participó en la reunión y apuntó que no fueron ellos quienes decidieron no invitar a los diputados independientes.

“Nosotros no somos los que invitamos, pero ellos son considerados y participan en las reuniones de la Junta Directiva ampliada”, resaltó Camacho. “Nosotros de Realizando Metas tenemos cada cierto tiempo reuniones con el presidente de la República para analizar la agenda legislativa, ya que indistintamente que existe la obligada colaboración entre ambos órganos del Estado. También como bancada de gobierno corresponde transmitirle al gobierno las preocupaciones en torno a la agenda legal, de tal manera que permitamos que cada una de ellas sea mejorada y sea lo más pronto aprobada para seguir avanzando en todo. Y por eso hoy también hubo una reunión con otras bancadas de la Asamblea, porque al final de cuentas aquí somos 71 diputados y hay varias bancadas de gobierno y oposición, y al final de cuentas todos los votos son necesarios”, concluyó.

El presidente Mulino ha organizado múltiples reuniones con diputados durante los últimos meses, reuniéndose con las distintas bancadas previo a la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la cual fue finalmente conformada por Shirley Castañedas (Realizando Metas) como presidenta, Manuel Cohen (Cambio Democrático) como primer vicepresidente, y Manuel Cheng (Bancada Mixta) como segundo vicepresidente. En este nuevo período legislativo se prevé la discusión de temas de alto perfil como la reactivación del proyecto minero, un tema que, según fuentes consultadas, no fue abordado en la reunión a pesar que el presidente ha dicho que no tienen intención de llevar un contrato ley ante el Órgano Legislativo.