Más de 2,000 nuevas historias comienzan un nuevo capítulo en Cobre Panamá

Una cifra puede hablar de cantidad, pero son las historias las que muestran el verdadero impacto. En Cobre Panamá, más de 2,000 panameños han encontrado una oportunidad para continuar desarrollándose, aportar su talento y construir nuevas metas junto a sus familias. Entre ellos están Daysa Torres y Salomón Miranda, dos colaboradores con trayectorias distintas que hoy representan a miles de trabajadores que comienzan una nueva etapa a través del empleo formal.

Daysa Torres, asistente de Estudios de Suelos de la provincia de Colón y Salomón Miranda, operador de Planta de Energía proveniente de Río Caimito, en Donoso, Colón, forman parte de la fuerza laboral que se ha incorporado durante los últimos meses de 2026 a las labores de Preservación, Mantenimiento y Gestión Segura de Cobre Panamá. Sus historias reflejan el esfuerzo de hombres y mujeres provenientes de diferentes regiones del país que hoy ponen en práctica sus conocimientos y experiencia.

Para ambos, esta oportunidad significa mucho más que ocupar un puesto de trabajo. Representa la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente, aportar al bienestar de sus hogares y continuar construyendo un futuro con mayor estabilidad para sus familias.

Detrás de los más de 2,000 trabajadores incorporados hay historias de preparación, esfuerzo y perseverancia. Esta nueva fuerza laboral está integrada por operadores de equipo pesado, mecánicos, electricistas, soldadores, bomberos, supervisores, especialistas en seguridad industrial y técnicos de diversas disciplinas que participan en las actividades contempladas dentro del plan de preservación.

Las oportunidades han llegado a panameños de distintas provincias del país. Coclé y Colón concentran la mayor cantidad de incorporaciones, seguidas por Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Bocas del Toro y Los Santos, reflejando el alcance nacional de estas oportunidades laborales.

Uno de los principales impactos se registra en las comunidades cercanas a la mina, donde más de 1,000 residentes del área de influencia definida en el Estudio de Impacto Ambiental y Social (ESIA) han logrado acceder a un empleo formal. Para muchas familias, estas oportunidades representan ingresos estables y nuevas posibilidades de desarrollo sin tener que alejarse de sus comunidades.

El interés generado por estas oportunidades refleja, además, la importancia del empleo formal en Panamá. Hasta la fecha, más de 70 mil personas han presentado sus hojas de vida para participar en los procesos de selección asociados a estas vacantes, evidenciando la necesidad de contar con oportunidades laborales estables.

Más allá de las cifras, las historias de Daysa Torres y Salomón Miranda representan a más de 2,000 panameños que hoy tienen la posibilidad de seguir creciendo, aportar con su talento y construir un nuevo capítulo para sus familias y comunidades desde Cobre Panamá.