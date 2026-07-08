La reducción de las lluvias ha alcanzado hasta un 70 % en algunas regiones del país

Los pronósticos no son alentadores. Las cifras de las precipitaciones han registrado una caída drástica durante los dos últimos meses como consecuencia del fenómeno de El Niño en el país.

De acuerdo con datos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), en la zona oriental de la provincia de Chiriquí, el centro de Veraguas, Herrera y Coclé, las lluvias disminuyeron entre un 50 % y un 70 %. En el resto del país, la reducción fue de aproximadamente un 30 % durante mayo.

En junio la situación varió poco. A nivel nacional se registró una disminución de hasta un 30 % en la cantidad de lluvia, informó el Imhpa.

La reducción de las precipitaciones está relacionada con el fenómeno de El Niño, que ya cumple tres meses y se ha caracterizado por una rápida intensificación. Durante este período alcanzó la categoría de evento fuerte y aún no ha llegado a su punto máximo, el cual se prevé entre octubre de 2026 y enero de 2027.

“El Niño y sus efectos podrían durar al menos 12 meses desde el momento en que se originó. Es decir, que si inició en mayo de 2026, podría comenzar a debilitarse a partir de abril de 2027, si las condiciones actuales mantienen la tendencia pronosticada”, explicó Luz Graciela de Calzadilla, directora general del Imhpa, en respuestas a preguntas enviadas por correo electrónico.

A juicio de Calzadilla, la acelerada intensificación del fenómeno es consecuencia del calentamiento global.

“Toda la vertiente del Pacífico, desde Chiriquí hasta Darién, está experimentando y continuará registrando una significativa reducción en la cantidad de lluvia. Esto implica que las zonas donde naturalmente llueve menos, como el Arco Seco, sean mucho más vulnerables a los efectos de El Niño”, señaló.

A esta realidad se suma el aumento de los días consecutivos sin lluvias en estas zonas del Pacífico. En contraste, advirtió que en la vertiente del Caribe podría registrarse un incremento de las precipitaciones, aunque serían lluvias intensas y de corta duración.

De Calzadilla enumeró otros efectos que puede generar este fenómeno climático, entre ellos la disminución de la disponibilidad hídrica, el aumento de los incendios de masa vegetal, la reducción del rendimiento de algunos rubros agropecuarios y el incremento de los costos operativos de la actividad pesquera.

La Autoridad del Canal de Panamá, por su parte, decidió reducir el calado de barcos que cruzan la vía interoceánica a partir del próximo 24 de julio como medida para mitigar los efectos del fenómeno climático.

“Desde el IMHPA nos preocupa la gestión de los recursos hídricos para satisfacer los diversos usos del agua bajo un panorama que podría ser crítico durante la temporada seca de 2027”, advirtió de Calzadilla.

La funcionaria también se refirió a las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas. Explicó que las elevadas temperaturas observadas en junio y en lo que va de julio obedecen principalmente a la influencia de El Niño.

Detalló que este fenómeno aumenta la temperatura ambiental porque el océano Pacífico se calienta por encima de lo normal y esa mayor acumulación de calor se transfiere, a través de los vientos, a la temperatura del aire.

Además, los períodos de entre tres y cinco días sin lluvias, o con precipitaciones de muy corta duración, favorecen la acumulación de humedad en el ambiente, lo que incrementa la sensación térmica y el bochorno.

Ante este escenario, la funcionaria recomendó a la ciudadanía limitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratada y extremar los cuidados de los grupos más vulnerables a las altas temperaturas, como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y mascotas.

Añadió que, aunque se ha registrado un aumento de la temperatura, hasta el momento no se ha superado el récord histórico de temperatura máxima. Finalmente, recordó que el Imhpa cumple con su responsabilidad de brindar información confiable y oportuna para facilitar la toma de decisiones de los distintos sectores socioeconómicos del país.