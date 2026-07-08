Contrataciones ordena corregir licitación de $80 millones del Minsa

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó al Ministerio de Salud (Minsa) corregir varias inconsistencias detectadas en el pliego de cargos de la licitación pública para contratar el servicio de aseo, limpieza y desinfección de nueve hospitales del país, cuyo precio de referencia asciende a $80 millones.

La decisión quedó consignada en la Resolución N.° DS-DF-1157-2026, del 3 de julio de 2026, mediante la cual la DGCP mantuvo suspendido el acto público y ordenó a la entidad licitante aplicar medidas correctivas antes de continuar con el proceso de contratación.

La resolución surge tras el reclamo presentado por la empresa Consulting Design Development and Engineering, S.A.; sin embargo, la DGCP también ejerció sus facultades fiscalizadoras y detectó inconsistencias adicionales en el pliego que, a su juicio, deben ser corregidas para garantizar la transparencia, la igualdad de condiciones entre los proponentes y la seguridad jurídica del proceso.

Entre las principales observaciones figura una contradicción entre el requisito financiero mínimo exigido y la metodología utilizada para asignar puntaje a las referencias bancarias.

Mientras una sección del pliego exige acreditar activos líquidos o líneas de crédito equivalentes, como mínimo, a siete cifras bajas, el cuadro de evaluación otorga puntuación a referencias bancarias de un rango inferior. La Dirección concluyó que ambos apartados deben guardar correspondencia y ordenó su corrección.

La resolución también señala que durante la reunión previa y homologación el Ministerio de Salud aceptó modificar varios requisitos mediante adenda, pero esas modificaciones nunca fueron publicadas.

Uno de esos puntos corresponde al requisito relacionado con el plan de prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional.

Durante la homologación, participantes solicitaron que dicho documento fuera exigido únicamente al proponente adjudicatario y no como requisito para participar en la licitación. La entidad indicó que modificaría esa condición mediante una adenda, pero esta nunca fue emitida, por lo que la DGCP ordenó adoptar las medidas correctivas correspondientes.

Otra inconsistencia detectada se refiere a los requisitos exigidos para el personal clave o supervisores. La autoridad encontró diferencias entre el pliego electrónico y el pliego estandarizado respecto a la experiencia mínima requerida, situación que, según la resolución, genera falta de claridad para los participantes y debe ser corregida.

La DGCP también ordenó incorporar un listado de los insumos y productos químicos de limpieza hospitalaria que deberán utilizarse durante la ejecución del contrato. Ese listado había sido solicitado por los participantes durante la reunión de homologación para que todas las empresas prepararan sus propuestas sobre parámetros técnicos uniformes. Aunque el Ministerio se comprometió a incluirlo mediante adenda, finalmente no lo hizo.

En consecuencia, la Dirección instruyó al Ministerio de Salud a elaborar una adenda que incorpore todas las modificaciones, aclaraciones y correcciones aceptadas durante la reunión previa y homologación, además de las medidas correctivas ordenadas en la resolución, con el fin de que el pliego consolidado contenga requisitos claros, uniformes y coherentes.