Contrataciones ordena corregir licitación de $80 millones del Minsa

Reclamos que no prosperaronNo todos los cuestionamientos formulados por la empresa reclamante fueron acogidos.La DGCP concluyó que la realización de visitas a los hospitales donde se prestará el servicio queda a discreción de la entidad licitante y recordó que estas no pueden convertirse en un requisito obligatorio para participar en una licitación pública. Por ello, determinó que la ausencia de un cronograma de visitas no constituye una irregularidad del pliego.Asimismo, aunque algunos participantes solicitaron ampliar el plazo para presentar propuestas, la autoridad no ordenó modificar el calendario del acto público. No obstante, exhortó al Ministerio de Salud a evaluar esa posibilidad si considera que una prórroga puede favorecer una mayor participación de oferentes.La licitación sigue suspendidaCon base en todas las observaciones realizadas, la Dirección General de Contrataciones Públicas resolvió mantener suspendido el acto público No. 2026-0-12-01-99-LV-000006 y ordenó al Ministerio de Salud aplicar las medidas correctivas antes de reanudar el procedimiento.La contratación contempla el servicio de aseo, limpieza y desinfección en los hospitales Regional Anita Moreno, Joaquín Pablo Franco Sayas, Cecilio A. Castillero, Nicolás A. Solano, Instituto Nacional de Salud Mental Matías Hernández, San Miguel Arcángel, Luis 'Chicho' Fábrega, Aquilino Tejeira y Guillermo Sánchez Borbón. El contrato incluye la provisión de recurso humano, equipos, insumos y productos necesarios para la prestación del servicio.La resolución también establece que la decisión es de única instancia y no admite recurso alguno, conforme a la Ley 22 de 2006 sobre contratación pública.