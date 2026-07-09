Martínez-Acha anuncia misión con China y nuevos avances con la Unión Europea

El canciller Javier Martínez-Acha la mañana de este jueves 9 de julio destacó la relación que tiene el país con la República Popular de China, defendió los viajes del presidente José Raúl Mulino, en este momento aprovechó para revelar que viajará a México para reunirse con su homóloga Claudia Sheinbaum.

También el funcionario recordó que la República de Panamá ya logró salir de las listas negras sobre el lavado de activos.

Martinez-Acha en una entrevista en Radio Panamá destacó la relación de Panamá con la República Popular China.

Sobre la relación con la Unión Europea, el canciller afirmó que el panorama ha mejorado considerablemente y destacó el respaldo de países como España, Italia, Grecia y Alemania.

China y la Unión Europea

El canciller aseguró que uno de los principales retos de la política exterior de la administración Mulino es resolver la controversia con China y consolidar la salida del país de las listas discriminatorias de la Unión Europea.

Por ello, explicó que el diferendo con China se encuentra actualmente en una etapa técnica y adelantó que la próxima semana se espera una misión para abordar el tema, una vez Mulino lo autorice.

“La intención es que los dos países se pongan de acuerdo en los criterios técnicos”, afirmó Martínez-Acha, al destacar que Panamá ha mejorado su desempeño en materia marítima tras recibir un incremento en su calificación por parte del Paris MoU, organismo encargado de supervisar el control de buques en puertos europeos.

El canciller señaló que no tiene sentido que Panamá mantenga diferencias en esta materia cuando los mismos barcos que operan en puertos europeos también lo hacen en puertos chinos.

“Queremos desescalar esto, tenemos la intención, mañana yo recibo al nuevo embajador de la República Popular China, presenta sus propias cartas credenciales y esperemos que podamos salir adelante. Siempre desde el respeto mutuo, siempre respetando nuestra constitución y siempre con los intereses de Panamá con prioridad”, expresó.

Martínez-Acha también anunció que recibiría al nuevo embajador de la República Popular China, quien presentará sus cartas credenciales, como parte del fortalecimiento del diálogo bilateral.

Por otro lado, el funcionario indicó que, tras una reciente reunión técnica con la Unión Europea, la discusión fue “ampliamente favorable” para Panamá y adelantó que habrá un nuevo encuentro técnico en septiembre y una reunión política en octubre.

“Panamá hizo todo para salir. Nosotros no tenemos nada que ocultar a los europeos o a nadie y esperemos que la Unión Europea tome la decisión de establecer que Panamá es una jurisdicción cooperadora en materia fiscal”, sostuvo.

El ministro recordó que el país ya logró salir de la lista relacionada con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, y calificó como una incongruencia que Panamá haya sido elegido para integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mientras permanecía en ese listado.

En tanto, Mulino viajará la próxima semana a Ciudad de México para sostener una reunión con Sheinbaum, como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la presencia internacional de Panamá y atraer inversiones.

Según el canciller, el encuentro con Sheinbaum responde a la importancia de México como la segunda economía de América Latina y forma parte de la agenda diplomática que impulsa el mandatario panameño.

“El presidente se desplaza porque es un mecanismo de defender, de promover, de presentar a Panamá como un socio confiable para atraer inversiones y como un jugador en la diplomacia del continente, sobre todo importante en estos momentos”, afirmó.

Martínez-Acha defendió los viajes internacionales de Mulino al señalar que han permitido abrir mercados, fortalecer relaciones con otros gobiernos y generar oportunidades económicas para el país.

Como ejemplo, mencionó las gestiones realizadas en Brasil, donde aseguró que el mandatario sostuvo conversaciones con directivos de Chiquita Brands para impulsar el regreso de la actividad bananera a Bocas del Toro tras la pérdida de miles de empleos.

También destacó la visita a Japón, donde dijo que avanzan las negociaciones para establecer un vuelo directo entre Tokio y Panamá, así como el reciente viaje a Grecia para reunirse con armadores internacionales y atender inquietudes relacionadas con el sector marítimo.