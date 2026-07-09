Fin de la era Christiansen en Panamá: El motivo financiero que impide su continuidad

Recordar que el contrato de Christiansen finalizó una vez culminada la participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde su llegada al equipo, en el 2020, Christiansen le ha dado una nueva identidad al equipo panameño y con un estilo de juego de posesión que mucho a gustado a la afición.A pesar de no haber conseguido algún título, Christiansen logró dos subcampeonatos, uno en la Copa Oro 2023 y en la Liga de Naciones 2025. Sumado a ello, lograron clasificarse a unos cuartos de final de la Copa América, hito histórico para nuestra selección nacional.