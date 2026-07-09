Fin de la era Christiansen en Panamá: El motivo financiero que impide su continuidad

Las peores noticias se han confirmado sobre la renovación de Thomas Christiansen como seleccionador de Panamá. De acuerdo con diferentes medios, el Comité Ejecutivo de la Fepafut, prácticamente de manera unánime, decidió no renovar al entrenador por temas económicos.

Esta decisión llega también debido a que en el próximo mes de noviembre se estarán celebrando las elecciones para escoger a una nueva junta directiva y a un nuevo presidente en la Fepafut y consideraron que sería irresponsable nombrar a un nuevo entrenador, con un salario alto con unas elecciones a la vuelta de la esquina.

Es por ello que se tomó la decisión de no ofrecerle un nuevo contrato, por el momento, al danés-español para los siguientes meses que Panamá tiene ya compromisos internacionales. La Fepafut tendrá como misión ahora nombrar a un entrenador interino para sus respectivos compromisos en los meses de septiembre, la gira asiática que tendrán en octubre y para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 en noviembre.

Varios nombres han sido puesto sobre la mesa, entre ellos la figura del exjugador y actual entrenador de la selección sub-17 de Panamá, Felipe Baloy. El que fuese el capitán del seleccionado panameño tendría los números para llegar a dirigir al equipo mayor por los siguientes meses hasta que se escoja una nueva directiva y dictamine los pasos a seguir. Sin embargo, en tal caso sea Baloy el escogido para comandar al equipo mayor, la Fepafut tendría que tomar una decisión con el equipo sub-17 ya que chocaría con sus responsabilidades con esta categoría. Hay que recordar que a finales del presente año se estará celebrando la Copa Mundial sub-17 de la FIFA Catar 2026, torneo que está ya clasificado Panamá. Otro de los nombres que se han manejado en los últimos días ha sido el de Mario Méndez, actual tricampeón de la LPF con el Plaza Amador. A nivel internacional, entrenadores como Gustavo Alfaro (entrenador de Paraguay) o Reinaldo Rueda (exentrenador de Honduras) han sido vinculados como posibles entrenadores de cara al siguiente ciclo.

Ahora, esta decisión no quiere decir que Christiansen no podría llegar más adelante. El plan sería que, si la nueva junta directiva lo aprueba, le harían llegar una oferta al entrenador con ciertos objetivos a cumplir.