Mulino: ‘La cosa no pinta bien’; advierte que Panamá enfrenta un El Niño fuerte

El presidente José Raúl Mulino advirtió la mañana de este jueves 9 de julio que Panamá enfrenta un escenario preocupante por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, por lo que instruyó a todas las instituciones del Estado a acelerar las acciones de prevención ante el riesgo de sequías, inundaciones y otros eventos climáticos extremos.

Durante la inauguración de la Complejo Deportiva de Changuinola, en el inicio de una gira de trabajo por Bocas del Toro, el mandatario reveló que el pasado martes convocó al Consejo de Gabinete a la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Luz Graciela de Calzadilla, para conocer los pronósticos más recientes.

“De acuerdo a los pronósticos, la cosa no pinta bien, de veras. Estamos ya en lo que ella cataloga el Niño fuerte, que va escalando posicionamientos más graves y más delicados para atender a todo el país”, afirmó.

Mulino explicó que el objetivo de esa reunión fue preparar al Gobierno con anticipación para enfrentar los efectos del fenómeno climático.

“La idea de esta conversación con ella era precisamente ir viendo por adelantado las cosas que hay que hacer para prevenir si es que la naturaleza golpea al país como las estadísticas o los pronósticos del tiempo así lo dicen”, señaló.

El mandatario indicó que el impacto del fenómeno ya comienza a sentirse en distintas regiones del país, especialmente por las altas temperaturas y la reducción de pastos para el ganado.

“Se lo digo como dueño de finca. Caminé mi finca la semana pasada y la hierba está bien bajita”, comentó.

En ese sentido, informó que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario se prepara para distribuir fertilizantes, pacas y alimento para el ganado, especialmente en las zonas productoras del Arco Seco, donde existe preocupación por una eventual sequía prolongada.

Mulino también alertó sobre el riesgo de lluvias intensas e inundaciones en otras regiones del país, especialmente en el Caribe.

“Todos nos tenemos que preocupar y, por supuesto, el tema de las inundaciones, que va a afectar mucho, y ustedes aquí en Bocas del Toro pues la acaban de pasar”, manifestó.

El presidente hizo un llamado a todas las instituciones públicas a fortalecer los planes de contingencia.

“En la medida en que podamos prevenir, vamos a tener que lamentar menos”, expresó.

Como parte de las medidas preventivas, Mulino anunció que solicitó establecer una sede permanente del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Bocas del Toro, equipada como centro de acopio y respuesta para futuras emergencias.

“Eso tiene que hacerse realidad para que Sinaproc tenga en Bocas del Toro su centro de acopio, su centro de emergencia y tenga inventario de las cosas que de urgencia se necesitan cuando hay una catástrofe”, indicó.