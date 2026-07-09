Mundial 2026: las polémicas que han marcado el torneo dentro y fuera de la cancha

Fuera de la cancha también surgieron controversias. La FIFA fue cuestionada luego de impedir que un periodista realizara preguntas en español al marroquí Achraf Hakimi, pese a que el jugador domina ese idioma. La decisión generó críticas por tratarse de una de las lenguas oficiales del organismo y del idioma predominante en uno de los países anfitriones, México.A ello se sumó la polémica protagonizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró públicamente que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar el levantamiento de la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun tras una expulsión. Aunque Infantino negó cualquier tipo de intervención política, la sanción fue retirada, alimentando las críticas sobre la independencia de las decisiones disciplinarias del organismo.Con el campeonato aún en disputa, estas situaciones han provocado cuestionamientos sobre la transparencia de la organización, la consistencia de los criterios arbitrales y la influencia de factores externos en el desarrollo del torneo, convirtiendo al Mundial 2026 en uno de los más polémicos de los últimos años.