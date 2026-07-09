Diputada Janine Prado: ‘Reglamento Interno’ de la Asamblea sigue estancado y urge conformar las comisiones

La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, afirmó este jueves 9 de julio que el debate sobre el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional continúa estancado y expresó su preocupación por el manejo del presupuesto del Legislativo, al considerar que la institución aún está lejos de cumplir con criterios de austeridad y transparencia.

Durante declaraciones a los medios en la Asamblea Nacional, Prado señaló que la falta de consensos impide avanzar en la conformación de las comisiones permanentes y, con ello, en el funcionamiento pleno del Órgano Legislativo.

”Pareciera que hoy se queda estancado el proceso de conformación de las comisiones. Esperemos que la próxima semana sí se pueda avanzar y ojalá puedan quedar conformadas en la misma semana”, manifestó.

AVANCE REGLAMENTO INTERNO

La diputada sostuvo que actualmente una de las prioridades legislativas es la discusión del nuevo Reglamento Interno de la Asamblea.

”Ahorita mismo estamos con el debate del Reglamento Interno de la Asamblea también”, indicó.

Prado recordó que, durante las negociaciones para la conformación de la nueva directiva y la organización del Legislativo, la bancada Vamos impulsó cambios para fortalecer el papel fiscalizador de la Asamblea.

”Como parte de la bancada independiente Vamos estuvimos al frente de ese proceso de conversaciones. No existió la voluntad por parte de las bancadas de los partidos tradicionales de querer lograr lo que debería ser el rol de esta Asamblea, que es un rol de contrapeso”, afirmó.

Añadió que la bancada independiente continuará respaldando las iniciativas que considere beneficiosas para el país, pero mantendrá su función de fiscalización.

”Lo que no podemos es ser cómplices, guardar silencio o cercenarnos el rol de fiscalizar, que creo que es sumamente importante en este país”, expresó.

Prado también mostró preocupación por el retraso en la instalación de la Comisión de Presupuesto, al señalar que existen solicitudes de traslados de partidas que permanecen pendientes desde antes del cierre de la pasada legislatura.

Recordó que esa comisión dejó de sesionar tres semanas antes del 30 de junio.

”Estoy segura de que solicitudes de traslado que reposan ahí probablemente después tendremos la sorpresa de que fueron aprobadas por silencio administrativo, es decir, nadie sabe porque no existe debate ni votación para conocer de dónde y hacia dónde se están moviendo esos recursos del Estado”, advirtió.

PRESUPUESTO

La diputada también cuestionó el crecimiento del presupuesto del Legislativo y aseguró que la próxima administración de la Asamblea enfrenta el reto de demostrar un verdadero compromiso con la austeridad.

”Si no me falla la memoria, al 30 de mayo de este año el presupuesto de la Asamblea ya estaba por encima de los 130 o 135 millones de dólares, cuando originalmente fue aprobado por alrededor de 98 millones”, sostuvo.

A su juicio, el incremento evidencia que la institución no ha logrado cumplir con las metas de contención del gasto.

”El reto va a ser con cuánto se va a finalizar este año 2026 el presupuesto de la Asamblea Nacional”, señaló.

Prado rechazó además que se justifique el aumento del gasto comparándolo con administraciones anteriores.

”La justificación de que se gastó menos que en periodos anteriores no es excusa. Defender la institucionalidad significa trabajar con austeridad, transparencia real y rendición de cuentas”, afirmó.

La diputada también cuestionó nuevos contratos de alquiler para oficinas, al considerar que contrastan con otras necesidades del Estado.