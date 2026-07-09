La inestabilidad actual representa una amenaza latente para el suroeste de <b>Trinidad</b>. Científicos advierten que las lluvias continuas acelerarán el movimiento de los suelos y provocarán colapsos mayores en las laderas debilitadas. De forma simultánea, la presión tectónica activó todos los volcanes de lodo de la península: Los Iros, L’Envieuse, Balka Devi, Columbia Estate, Fullarton, San Quintin y el sistema de Galfa/Cedros operan bajo una intensa actividad geológica.El <b>Centro de Investigación Sísmica</b> reiteró sus advertencias históricas sobre la alta probabilidad de que <a href="/tag/-/meta/trinidad-y-tobago">Trinidad y Tobago</a> enfrente terremotos de gran magnitud a corto plazo. Ante este escenario, la comunidad científica exigió formalmente al gobierno central una revisión urgente de las políticas de uso de suelo, así como una fiscalización estricta de las normas de construcción civil en zonas de alta sensibilidad sísmica antes de autorizar nuevos desarrollos viales o residenciales.Mientras se evalúan los daños internos, Trinidad y Tobago mantiene activos sus mecanismos de respuesta internacional. La ministra de Gobierno Local, <b>Khadijah Ameen</b>, reportó la preparación de más de mil paquetes de ayuda humanitaria y médica, financiados mediante canales institucionales del First Citizens Bank, destinados a la población de Venezuela a causa del siniestro del 24 de junio.