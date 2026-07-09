‘Tasa Justa’ y periodo de gracia: Asamblea presenta proyectos con miras a cambiar las reglas bancaria

La iniciativa plantea cambios a los artículos 79 y 80, con el fin de proteger a los deudores frente a promociones que, según Saldaña, se alejan de la realidad del mercado y se utilizan como 'gancho' para atraer clientes.En esos casos, los bancos estarían obligados a mantener la tasa ofrecida hasta el final del contrato. <i><b>'En Panamá la necesidad obliga a las personas a aceptar cláusulas abusivas en los contratos bancarios... Queremos que los bancos ofrezcan tasas reales a las personas', </b></i>afirmó el diputado.El proyecto también impediría que las entidades incrementen la tasa de interés en contratos que restrinjan al deudor acciones como vender, ceder o donar el bien adquirido durante el plazo inicial.