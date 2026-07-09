Médicos internos recibirán sobresueldo del 40% a partir del 15 de agosto

El Ministerio de Salud (Minsa) reveló la tarde de este jueves 9 de julio que, a partir del 15 de agosto, comenzará el pago del sobresueldo equivalente al 40 % para los médicos internos que prestan servicios en áreas de difícil acceso del país.

De acuerdo con la entidad, el primer desembolso será de 102,548 dólares y los pagos continuarán realizándose de forma mensual hasta que los médicos concluyan sus respectivos internados en esas regiones.

El Minsa explicó que las gestiones para hacer efectivo el pago se iniciaron en marzo de 2026.

Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la disponibilidad de los recursos y, a inicios de este mes, se realizó el traslado de partidas presupuestarias necesario para ejecutar los desembolsos.

La institución también informó que inició la firma de los contratos de 51 médicos internos que permanecían pendientes de este trámite.

Según el Minsa, estos contratos corresponden a las plazas extraordinarias habilitadas en abril de 2026. Los profesionales comenzarán a recibir sus salarios de manera regular a partir del 15 de agosto.

La entidad indicó que estas medidas buscan garantizar el pago del sobresueldo establecido para los médicos internos que laboran en áreas de difícil acceso y regularizar la situación contractual de los profesionales incorporados a las plazas extraordinarias.