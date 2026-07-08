Minsa promete pagar sobresueldos a médicos en Darién y mantiene sin cambios el examen para el internado

<b>Boyd Galindo</b> aclaró que <b>los salarios base de los médicos internos se encuentran al día y precisó que el atraso afecta únicamente el sobresueldo equivalente al 40% que reciben quienes trabajan en zonas apartadas </b>como compensación por las condiciones especiales de su labor.El ministro sostuvo que la demora responde<b> al escenario financiero que recibió la actual administración</b>, el cual incluía una deuda cercana a los <b>650 millones de balboas</b> en el sector salud.No obstante, aseguró que, mediante una gestión responsable de los recursos públicos, ese pasivo se ha reducido a poco más de <b>300 millones de balboas</b>, permitiendo avanzar gradualmente en el pago de los compromisos pendientes.'Nosotros hemos estado detrás de esto hace varios meses; el retraso es por la situación presupuestaria, pero esperamos que se resuelva pronto', manifestó.