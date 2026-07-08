Minsa promete pagar sobresueldos a médicos en Darién y mantiene sin cambios el examen para el internado

El Ministerio de Salud (Minsa) aseguró este miércoles que se encuentra en la fase final del trámite administrativo y presupuestario para cancelar los sobresueldos pendientes de los médicos internos que laboran en la provincia de Darién, al tiempo que reafirmó que no reducirá las exigencias para aprobar el examen de ingreso al internado médico. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la institución mantiene el compromiso de cumplir con las obligaciones económicas establecidas por ley para el personal que presta servicios en regiones de difícil acceso, aunque reconoció que los pagos adicionales han sufrido retrasos debido a limitaciones presupuestarias heredadas de la pasada administración.

Pagos pendientes corresponden únicamente al sobresueldo

Boyd Galindo aclaró que los salarios base de los médicos internos se encuentran al día y precisó que el atraso afecta únicamente el sobresueldo equivalente al 40% que reciben quienes trabajan en zonas apartadas como compensación por las condiciones especiales de su labor. El ministro sostuvo que la demora responde al escenario financiero que recibió la actual administración, el cual incluía una deuda cercana a los 650 millones de balboas en el sector salud. No obstante, aseguró que, mediante una gestión responsable de los recursos públicos, ese pasivo se ha reducido a poco más de 300 millones de balboas, permitiendo avanzar gradualmente en el pago de los compromisos pendientes. ”Nosotros hemos estado detrás de esto hace varios meses; el retraso es por la situación presupuestaria, pero esperamos que se resuelva pronto”, manifestó.

Reunión con médicos de Darién

Como parte del proceso, Boyd Galindo anunció que sostendrá un encuentro con los médicos internos que prestan servicios en Darién para explicar directamente el estado del trámite presupuestario, presentar la planificación financiera de la institución y detallar el cronograma previsto para efectuar los pagos. El titular del Minsa reiteró que la institución reconoce el esfuerzo de los profesionales que trabajan en áreas de difícil acceso, donde desempeñan un papel fundamental para garantizar la atención médica a comunidades vulnerables.

Minsa defiende las exigencias para ingresar al internado

Durante su intervención, el ministro también respondió a las críticas surgidas por el bajo porcentaje de aprobación registrado en los exámenes de certificación para ingresar al internado médico, especialmente entre egresados de universidades privadas. Boyd Galindo dejó claro que el Ministerio de Salud no modificará las calificaciones mínimas exigidas para aprobar estas evaluaciones, al considerar que la formación médica debe mantener altos estándares de calidad. ”La calidad de la formación médica no puede comprometerse”, sostuvo. Explicó que las pruebas responden a criterios académicos y científicos alineados con estándares internacionales y constituyen una herramienta indispensable para garantizar que los futuros médicos cuenten con los conocimientos necesarios antes de iniciar su práctica clínica.

Fortalecer la formación médica