¿Qué es el programa Panamá Pa’ Ti? Icaza explica los ejes de la iniciativa anunciada por Mulino

Icaza detalló que uno de los principales objetivos del programa es la generación de <b>800 mil plazas de empleo</b> mediante distintas estrategias para dinamizar la economía y ampliar las oportunidades laborales.En el eje de salud, el funcionario señaló que el Gobierno impulsará la implementación de la telemedicina, la receta electrónica, la farmacia digital y las cirugías asistidas por robots, además de continuar con proyectos de infraestructura sanitaria en diferentes regiones del país.Respecto a la canasta básica, indicó que el Ejecutivo trabaja para ampliar la cobertura de las Tiendas del Pueblo y establecer acuerdos con supermercados para hacer más eficientes las cadenas de suministro, reducir pérdidas y contribuir a ofrecer mejores precios a los consumidores.En materia de agua potable, Icaza destacó que continúan los proyectos para la construcción de nuevas plantas potabilizadoras, la rehabilitación de las ya existentes y la ejecución del programa <b>Panamá Sin Fugas</b>, con el objetivo de mejorar el acceso al servicio en todo el país.El ministro afirmó que <b>Panamá Pa’ Ti</b> busca llevar soluciones concretas a la población mediante proyectos enfocados en atender las principales necesidades de los panameños.