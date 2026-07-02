‘La prueba irrefutable de que las finanzas no se han saneado es que la deuda sigue aumentando’

Además, comentó que hay un cambio en la forma de contabilizar los gastos en el presupuesto por esta administración, lo que no implica un saneamiento de las finanzas públicas sino un traslado de los gastos para el próximo periodo presupuestario.Por otro lado, el financista coincidió en que la falta de confianza ha afectado al país y por ello<b> se redujo la inversión extranjera directa en un 60%</b> el año pasado, pero no se aprecia un trabajo encaminado a mejorar esta confianza, misma que también tiene que ver con la lucha anticorrupción.