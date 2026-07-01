Estrellómetro | Discurso de José Raúl Mulino en la Asamblea Nacional

¿Qué tan ciertas fueron las afirmaciones del presidente José Raúl Mulino durante su discurso de instalación del tercer periodo legislativo en la Asamblea Nacional?

El mandatario habló sobre la situación económica del país, el tamaño del Estado y el manejo de las finanzas públicas. La Estrella de Panamá realiza una revisión de tres de los puntos más importantes dichos este miércoles por el presidente.

“No hace falta profundizar que la realidad económica del país era mucho más compleja de lo que imaginábamos. Encontramos mucho más que un problema fiscal. Recibimos un Estado desordenado e instituciones que habían perdido capacidad de ejecución”

Es una verdad a medias

Según el Informe Económico y Social 2024 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Panama no venía de una economía en colapso. Después de la fuerte caída provocada por la pandemia en 2020, el país registró una recuperación significativa: el PIB creció 16.5% en 2021, 10.8% en 2022 y 7.4% en 2023. Es cierto que en 2024 el crecimiento bajó a 2.9%, lo que evidencia una desaceleración, pero seguía siendo crecimiento, no una contracción.

Por eso, afirmar que el país recibió un Estado incapaz de ejecutar o una economía mucho peor de lo esperado simplifica una realidad más compleja. Había problemas fiscales y desafíos institucionales, pero también una economía que había logrado recuperarse de la pandemia y que aún seguía creciendo, aunque a un ritmo menor.

En materia de ejecución de las instituciones públicas, el contraste también resulta significativo.

En 2023, el sector público ejecutó el 92% de su presupuesto de inversión. En cambio, durante 2025, primer año fiscal completo de la actual administración, las entidades del Estado solo lograron ejecutar el 71% de este presupuesto, según cifras de la Ejecución Preliminar del Presupuesto Modificado de Funcionamiento e Inversiones del Sector Público, elaborada por la Dirección de Presupuesto de la Nación (Diprena) del MEF.

“Panamá vive de su confianza. De ella dependen también el empleo y el bienestar de los panameños. Y es sabido que cuando el buen nombre desaparece, todo comienza a frenarse. (...) Las alternativas que me trajeron profesionales de economía, trasladaban el costo del ajuste a quienes no tenían responsabilidad por lo ocurrido. Una de ellas, que rechacé de plano, fue la de reducir un 20% la planilla y recortar subsidios”

Es falso

Durante el discurso de instalación del segundo periodo legislativo de la Asamblea el año pasado, Mulino defendió la necesidad de “reducir el tamaño del Estado” y planteó como uno de los primeros pasos la aprobación de una nueva Ley de Carrera Administrativa, iniciativa que fue presentada ante la Asamblea el 17 de septiembre de 2025.

El mandatario señaló que la reforma permitiría al Ejecutivo eliminar funciones duplicadas y reducir el número de ministerios sin afectar las funciones esenciales del Estado.

Asimismo, aseguró que para finales de 2025 el país contaría con menos funcionarios, menos ministerios y menos secretarías, además de la eliminación de entidades como el Ministerio de la Mujer y el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).

Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado la eliminación de estas entidades ni se ha alcanzado la meta de reducir en un 20% la planilla estatal, objetivos que fueron planteados por el mandatario durante el año pasado.

En materia de subsidios, la administración también impulsó recortes en varios programas. Uno de ellos fue el bono de $10,000 para viviendas de interés social del programa Fondo Solidario de Vivienda, eliminado debido a supuestas inconsistencias en su implementación, según explicó el presidente en su conferencia semanal del 29 de agosto de 2024.

De igual manera, fue eliminado el subsidio otorgado a los productores de arroz, que contemplaba un aporte adicional de $7,50 por quintal.

”No hay subsidio para el arroz y no hay el $7,50 por quintal más. Estamos protegiendo la producción nacional y no creo que tenga alguna incidencia en el precio al consumidor”, sostuvo el mandatario el 11 de septiembre de 2025 en su conferencia semanal.

“Ahora, quiero contarles que los resultados del trabajo hecho, en términos macroeconómicos, son muy buenos: Baja sustancial del déficit fiscal y desaceleración del ritmo de endeudamiento de los últimos años”

Es una verdad a medias

El balance fiscal del gobierno central reporta que a diciembre de 2024 era de -$6,557 millones, mientras que a diciembre de 2025 fue de -$4,701 millones.

Aunque hubo una mejora, el ahorro corriente se mantiene negativo y existe un déficit de casi $5 mil millones que tendrá que compensarse con deuda. La tendencia del ahorro corriente negativo tampoco ha sido revertida.

Además, este gobierno modificó la ley de responsabilidad fiscal porque no era probable lograr el límite del déficit de 2%.