La mayoría de 42 votos redefine el poder en la Asamblea

La elección de Shirley Castañeda como presidenta de la Asamblea Nacional no solo definió la nueva junta directiva del Órgano Legislativo, sino que también trazó el nuevo mapa de poder parlamentario para el periodo 2026-2027.

Los 42 votos que respaldaron a Castañeda consolidaron una mayoría clara frente a los 21 votos obtenidos por Grace Hernández, candidata apoyada por las bancadas Vamos y Seguimos. El Partido Panameñista, con ocho diputados, optó por la abstención. Esta distribución de fuerzas evidenció la reorganización política dentro del hemiciclo al inicio del nuevo periodo legislativo.

La coalición que llevó a Castañeda a la presidencia se conformó con diputados de Realizando Metas, Cambio Democrático, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), la bancada Mixta e independientes. Este bloque alcanzó los 42 votos necesarios para asegurar el control de la junta directiva.

Más allá de una alianza puntual, el resultado refleja una mayoría con capacidad de articulación política para incidir en la agenda legislativa, la conformación de comisiones permanentes y las principales decisiones administrativas de la Asamblea Nacional.

La bancada de Realizando Metas funcionó como núcleo de la mayoría. Sus diputados votaron de forma unificada por Castañeda, lo que consolidó su liderazgo dentro del Órgano Legislativo y permitió estructurar la coalición con otras fuerzas políticas e independientes.

Ese respaldo fue clave para sostener la candidatura y ampliar los apoyos necesarios hasta alcanzar la mayoría absoluta.

Cambio Democrático también respaldó de manera cohesionada la candidatura de Castañeda. Su participación se reflejó además en la elección de Manuel Cohen Salerno como primer vicepresidente de la Asamblea.

El PRD, por su parte, se sumó en bloque a la votación, aportando votos determinantes para consolidar la mayoría de 42 diputados. Su rol lo posiciona como un actor relevante en la estabilidad de la nueva coalición legislativa.

La bancada Mixta también apoyó la candidatura. En este grupo destaca el diputado independiente Manuel Cheng, quien votó a favor de Castañeda y luego fue electo segundo vicepresidente de la Asamblea con 43 votos.

Su participación amplía la base de la coalición e incorpora figuras independientes dentro del nuevo bloque mayoritario.

Las bancadas Vamos y Seguimos respaldaron a Grace Hernández, sumando 21 votos y consolidando un bloque opositor definido dentro del hemiciclo.