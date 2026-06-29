Caen tres funcionarios de Aduanas por presunta red de corrupción en Panamá

Además de las aprehensiones, las autoridades lograron ubicar y decomisar documentos públicos relacionados con los hechos investigados, teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo, elementos que serán incorporados a las pesquisas.Aduanas confirmó a través de un comunicado oficial que tras recibir la alerta, iniciaron de inmediato una investigación interna. Las pesquisas conjuntas con el Ministerio Público y la DIJ forman parte de la denominada 'Operación Quórum'.Según revelaron los hechos preliminares de la institución, los funcionarios son señalados por exigir presuntos pagos indebidos a un usuario. El reporte detalla que los implicados habrían recibido inicialmente un adelanto bajo la promesa de completar un pago total de $20,000.00. Ante el escándalo, la Directora General de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, manifestó que se mantiene 'implacable contra la corrupción' y advirtió que cualquier funcionario que resulte responsable deberá enfrentar todo el peso de la ley. La entidad reiteró que no tolerará conductas que atenten contra la integridad, la ética y la confianza depositada por la ciudadanía.