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Caen tres funcionarios de Aduanas por presunta red de corrupción en Panamá

Dinero en efectivo, celulares y documentos públicos fueron encontrados durante los allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia de Panamá.
Dinero en efectivo, celulares y documentos públicos fueron encontrados durante los allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia de Panamá. Ministerio Público
Por
Adriana Berna
  • 29/06/2026 11:41
Los allanamientos se realizaron en Monte Rico, 24 de Diciembre y Nuevo Tocumen

La Fiscalía Anticorrupción ordenó este lunes la aprehensión de tres funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia de Panamá, como parte de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

Las diligencias, desarrolladas por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), se llevaron a cabo en los sectores de Monte Rico, 24 de Diciembre y Nuevo Tocumen.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, durante los operativos fueron capturados tres servidores públicos de Aduanas presuntamente vinculados a actos de corrupción denunciados ante el Ministerio Público.

Además de las aprehensiones, las autoridades lograron ubicar y decomisar documentos públicos relacionados con los hechos investigados, teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo, elementos que serán incorporados a las pesquisas.

Aduanas confirmó a través de un comunicado oficial que tras recibir la alerta, iniciaron de inmediato una investigación interna. Las pesquisas conjuntas con el Ministerio Público y la DIJ forman parte de la denominada “Operación Quórum”.

Según revelaron los hechos preliminares de la institución, los funcionarios son señalados por exigir presuntos pagos indebidos a un usuario.

El reporte detalla que los implicados habrían recibido inicialmente un adelanto bajo la promesa de completar un pago total de $20,000.00.

Ante el escándalo, la Directora General de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, manifestó que se mantiene “implacable contra la corrupción” y advirtió que cualquier funcionario que resulte responsable deberá enfrentar todo el peso de la ley. La entidad reiteró que no tolerará conductas que atenten contra la integridad, la ética y la confianza depositada por la ciudadanía.

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