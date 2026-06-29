Caen tres funcionarios de Aduanas por presunta red de corrupción en Panamá

La Fiscalía Anticorrupción ordenó este lunes la aprehensión de tres funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia de Panamá, como parte de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

Las diligencias, desarrolladas por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), se llevaron a cabo en los sectores de Monte Rico, 24 de Diciembre y Nuevo Tocumen.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, durante los operativos fueron capturados tres servidores públicos de Aduanas presuntamente vinculados a actos de corrupción denunciados ante el Ministerio Público.