Terremotos en Venezuela: ¿por qué el número de fallecidos podría aumentar durante semanas?

Uno de los factores que podría explicar el retraso en el <b>balance de víctimas</b> de los dos <b>terremotos en Venezuela</b> es el lento proceso de recuperación de los cuerpos que permanecen bajo los escombros. Esta labor no constituye la prioridad inmediata de la mayoría de los equipos de emergencia, ya que durante los primeros días los esfuerzos se concentran en rescatar a las personas que aún podrían permanecer con vida.A ello se suma el tiempo que requiere revisar los escombros debido a la enorme cantidad de edificios dañados o destruidos. Se estima que los inmuebles que sufrieron un colapso total o daños estructurales de gravedad ascienden desde varios cientos hasta decenas de miles, según los distintos métodos de evaluación.La respuesta a este <b>desastre</b> también se ha visto entorpecida por la congestión vehicular en la principal carretera que conduce al estado de <b>La Guaira</b>, una de las zonas más golpeadas, así como por la escasez de maquinaria pesada para remover los escombros y la insuficiencia de suministros médicos para atender a las víctimas de la <b>catástrofe</b>.