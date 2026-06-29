Deportados desde Estados Unidos: 147 quedaron atrapados en el terremoto de Venezuela horas después de regresar al país

Cuatro días después del desastre, decenas de familias continuaban recorriendo hospitales y difundiendo fotografías de sus familiares en redes sociales, ante la ausencia de un listado oficial con los nombres de sobrevivientes y fallecidos del vuelo 164.Algunos recibían información contradictoria: <b>primero les aseguraban que sus seres queridos estaban vivos; horas después les confirmaban su muerte</b>.Otros permanecían desaparecidos.Mientras las cifras oficiales de víctimas seguían aumentando, <b>familiares denunciaban que las labores de búsqueda avanzaban lentamente</b> y reclamaban un mayor despliegue de equipos de rescate en el <b>Hotel Santuario La Llanada</b>.