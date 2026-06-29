Ascienden a 1.719 los muertos por los terremotos en Venezuela; 189 edificios colapsaron por completo, según el registro oficial

El balance oficial de fallecidos por los dos terremotos en Venezuela ascendió a 1.719, mientras que el número de heridos se situó en 5.034. Además, las autoridades reportaron 15.866 damnificados y un total de 22.619 personas atendidas en hospitales, hospitales de campaña y puntos de triaje, de acuerdo con el último informe ofrecido este lunes 29 de junio por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

En cuanto a los daños materiales, 855 edificios resultaron afectados por los dos sismos registrados el pasado miércoles. De ese total, 189 sufrieron un colapso total, mientras que 666 registraron un colapso parcial o daños estructurales graves.

Si bien el balance oficial de víctimas mortales por los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 es de 1.719 fallecidos, esta cifra podría representar un subregistro considerable, ya que los expertos en respuesta a desastres consideran que el verdadero alcance de la tragedia tardará varias semanas en conocerse.

La estimación más reciente sobre la posible magnitud real del desastre corresponde al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que proyecta que el número de fallecidos podría superar los 10.000, tomando como referencia la magnitud de los terremotos, la densidad poblacional y las características de la infraestructura local.

En cuanto a la atención de la emergencia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó una comisión técnica integrada por expertos de las universidades, el Ministerio de Vivienda y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual aplicará un sistema de semáforo para determinar si es seguro que la población regrese a los edificios que sufrieron algún tipo de daño a causa de los terremotos.

Rodríguez también anunció la creación de una comisión encargada de establecer campamentos provisionales para alojar a las personas que quedaron sin hogar tras la emergencia. Actualmente, las autoridades han habilitado 15 refugios de gran capacidad en La Guaira —una de las zonas más afectadas por los sismos— y 50 campamentos distribuidos entre Caracas, el estado Miranda y los municipios Libertador y Chacao.