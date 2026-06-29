Ascienden a 1.719 los muertos por los terremotos en Venezuela; 189 edificios colapsaron por completo, según el registro oficial

El <b>balance oficial de fallecidos</b> por los dos <b>terremotos en <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b> ascendió a <b>1.719</b>, mientras que el número de <b>heridos</b> se situó en <b>5.034</b>. Además, las autoridades reportaron <b>15.866 damnificados</b> y un total de <b>22.619 personas atendidas</b> en hospitales, hospitales de campaña y puntos de triaje, de acuerdo con el último informe ofrecido este lunes 29 de junio por el presidente de la <b>Asamblea Nacional de Venezuela</b>, <b><a href="/tag/-/meta/jorge-rodriguez">Jorge Rodríguez</a></b>.En cuanto a los daños materiales, <b>855 edificios</b> resultaron afectados por los dos sismos registrados el pasado miércoles. De ese total, <b>189 sufrieron un colapso total</b>, mientras que <b>666 registraron un colapso parcial o daños estructurales graves</b>.Si bien el <b>balance oficial de víctimas mortales</b> por los dos <b>terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5</b> es de <b>1.719 fallecidos</b>, esta cifra podría representar un <b>subregistro considerable</b>, ya que los <b>expertos en respuesta a desastres</b> consideran que el verdadero alcance de la tragedia tardará varias semanas en conocerse.La estimación más reciente sobre la posible magnitud real del desastre corresponde al <b>Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)</b>, que proyecta que el número de <b>fallecidos</b> podría superar los <b>10.000</b>, tomando como referencia la magnitud de los terremotos, la densidad poblacional y las características de la infraestructura local.En cuanto a la atención de la emergencia, la <b>presidenta encargada de Venezuela</b>,<a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez"> <b>Delcy Rodríguez</b></a>, designó una comisión técnica integrada por expertos de las universidades, el <b>Ministerio de Vivienda</b> y la <b>Fuerza Armada Nacional Bolivariana</b>, la cual aplicará un sistema de <b>semáforo</b> para determinar si es seguro que la población regrese a los edificios que sufrieron algún tipo de daño a causa de los terremotos.Rodríguez también anunció la creación de una comisión encargada de establecer <b>campamentos provisionales</b> para alojar a las personas que quedaron sin hogar tras la emergencia. Actualmente, las autoridades han habilitado <b>15 refugios de gran capacidad</b> en <b>La Guaira</b> —una de las zonas más afectadas por los sismos— y <b>50 campamentos</b> distribuidos entre <b>Caracas</b>, el estado <b>Miranda</b> y los municipios <b>Libertador</b> y <b>Chacao</b>.