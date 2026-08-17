El Ballet Nacional de Panamá apuesta por los clásicos con ‘Romeo y Julieta’

El Ballet Nacional de Panamá (BNP) se prepara para presentar ‘Romeo y Julieta’, una de las obras más reconocidas del repertorio literario universal, en una producción que combina la tradición del ballet clásico con una apuesta por fortalecer el nivel artístico y la proyección de la compañía en la región.

La obra - basada en la tragedia de William Shakespeare y acompañada por la música de Serguéi Prokófiev y la coreografía de Sophie Sarrote - llegará al Teatro Nacional con ocho funciones programadas entre el 27 y el 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre. La producción reunirá entre 60 y 70 bailarines sobre el escenario.

Para el Ballet Nacional, incorporar ‘Romeo y Julieta’ a su repertorio supone también avanzar en uno de los objetivos que la compañía se ha planteado: contar con una programación de grandes clásicos que le permita consolidarse como una de las agrupaciones de referencia en Centroamérica.

“Uno de los clásicos que una compañía que se respeta debe tener es ‘Romeo y Julieta’ también”, explicó el director del Ballet Nacional, Sasa Adamovic, al referirse a la decisión de llevar esta producción a escena. La obra estaba prevista inicialmente para el año pasado, pero tuvo que ser aplazada debido a la carga de trabajo y a otros proyectos que ocupaban la agenda de la compañía.

La producción se suma a otros títulos que forman parte del repertorio del Ballet Nacional, entre ellos ‘El lago de los cisnes’, ‘Giselle’, ‘La bella durmiente’ y ‘El Cascanueces’. De esta manera, la compañía busca contar con una oferta cada vez más amplia de obras clásicas, una tarea que requiere no solo la preparación artística de los bailarines, sino también importantes recursos para escenografía, vestuario y producción.

Uno de los mayores desafíos de ‘Romeo y Julieta’ es transmitir al público una historia compleja sin utilizar diálogos. En el ballet, los sentimientos y las acciones de los personajes deben expresarse a través del movimiento, la interpretación y la interacción entre los bailarines, sin ningún diálogo de por medio.

Para uno de los intérpretes principales de la producción, este aspecto convierte a ‘Romeo y Julieta’ en un reto especialmente exigente. El bailarín ecuatoriano Rafael Espinosa, quien se incorporó este año al BNP, alternará en las funciones los papeles de Romeo y del Conde París.

Su trayectoria profesional comenzó a los 11 años en Ecuador, donde recibió una beca de estudios durante ocho años. Posteriormente ingresó al Ballet Nacional de Ecuador, donde permaneció siete años y alcanzó la categoría de bailarín solista. Más tarde pasó por la Compañía Nacional de Danzas del Ecuador y por el Ballet Nacional de El Salvador, antes de incorporarse al BNP.

Interpretar a Romeo, explicó, exige mucho más que ejecutar correctamente la coreografía. El bailarín debe comprender la personalidad y las motivaciones del personaje para conseguir que el público pueda percibir la historia a través de sus movimientos.

Romeo es un hombre dispuesto a enfrentarse a todo por amor. Está profundamente enamorado de Julieta y no permite que la rivalidad entre sus familias, el compromiso previo de ella con otro hombre o las circunstancias que los rodean interfieran en sus sentimientos. Ese estado emocional se mantiene y se transforma a lo largo de la obra hasta llegar al desenlace trágico. Romeo termina creyendo que Julieta ha muerto y, al no poder concebir una vida sin ella, decide quitarse la vida.

“Hay que conocer muy bien al personaje para poder interpretarlo y hacer que el cuerpo también sea una herramienta que permita que el público se emocione y se conmueva con nuestra interpretación”, explicó.

El desafío se vuelve todavía mayor porque el artista no interpretará únicamente a Romeo. En otras funciones asumirá el papel de París, el hombre con quien Julieta está comprometida por decisión de su familia.

Los dos personajes representan personalidades y formas de relacionarse con Julieta muy diferentes. Mientras Romeo encarna el amor apasionado y correspondido, el Conde París representa un vínculo marcado por la conveniencia familiar. Además, el personaje muestra una actitud autoritaria cuando se siente rechazado por Julieta.

Para el bailarín, pasar de un personaje a otro exige un trabajo interpretativo importante. Los ensayos han permitido establecer las diferencias entre ambos y encontrar la manera de expresarlas físicamente sobre el escenario.

La coreografía de esta versión está a cargo de la francesa Sophie Sarrot, cuya propuesta mantiene la esencia de la historia, aunque presenta diferencias respecto a otras versiones que el intérprete ha trabajado anteriormente.