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Aníbal Godoy se despide de la selección de Panamá: ‘Cierro un capítulo importante en mi vida’

En este Mundial 2026, Godoy tan solo jugó un minuto y fue ante Ghana en el debut.
En este Mundial 2026, Godoy tan solo jugó un minuto y fue ante Ghana en el debut. Cedida
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 29/06/2026 13:27
El capitán disputó su último partido ante Ghana con la selección de Panamá

Culminado la Copa Mundial de la FIFA 2026 para Panamá trajo consigo el despido de varias figuras importantes de la selección. Entre ellas la del capitán Aníbal Godoy, quien se retiró selección una vez culminado el certamen mundialista.

Meses antes, Godoy había confirmado que el Mundial 2026 sería su despedida del combinado nacional. Ahora con el capítulo cerrado, el capitán colgó un mensaje en sus redes sociales dando por oficial su retiro de la selección después de 16 años de carrera.

“Hoy cierro un capítulo muy importante para mí en mi vida al despedirme de la selección Nacional de Panamá después de 16 años de defender con orgullo estos colores. Han sido años llenos de sacrificio, aprendizajes, alegrías y desafíos que me marcaron para siempre. Cada entrenamiento, cada partido y cada vez escuché el himno nacional fueron un honor y un privilegio que llevaré en el corazón”, fueron parte de las palabras de Godoy en su red social.

El capitán debutó con el equipo mayor en el 2010 bajo la tutela de Jorge Dely Valdés y desde entonces fue una pieza clave para los diferentes procesos mundialistas.

En Rusia 2018 cumplió uno de sus objetivos al debutar en la Copa del Mundo y es parte de ese grupo de jugadores panameños que han jugador en dos ocasiones el Mundial.

En esos 16 años llegó a disputar un total de 158 partidos y anotar cuatro goles. Si bien es cierto que en los últimos años fue fuertemente criticado, nunca dejó de ser una pieza importante para Thomas Christiansen en este proceso al Mundial 2026.

“Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, directivos, y sobre todo a la gran afición panameña por su apoyo incondicional durante todo este camino”.

“Me retiro de la selección con la satisfacción de haber entregado siempre lo mejor de mi y con un profundo orgullo de haber representado a mi país durante estos 16 años”, resaltó Godoy.

En este Mundial 2026, Godoy tan solo jugó un minuto y fue ante Ghana en el debut.

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