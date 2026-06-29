Aníbal Godoy se despide de la selección de Panamá: ‘Cierro un capítulo importante en mi vida’

Culminado la Copa Mundial de la FIFA 2026 para Panamá trajo consigo el despido de varias figuras importantes de la selección. Entre ellas la del capitán Aníbal Godoy, quien se retiró selección una vez culminado el certamen mundialista.

Meses antes, Godoy había confirmado que el Mundial 2026 sería su despedida del combinado nacional. Ahora con el capítulo cerrado, el capitán colgó un mensaje en sus redes sociales dando por oficial su retiro de la selección después de 16 años de carrera.

“Hoy cierro un capítulo muy importante para mí en mi vida al despedirme de la selección Nacional de Panamá después de 16 años de defender con orgullo estos colores. Han sido años llenos de sacrificio, aprendizajes, alegrías y desafíos que me marcaron para siempre. Cada entrenamiento, cada partido y cada vez escuché el himno nacional fueron un honor y un privilegio que llevaré en el corazón”, fueron parte de las palabras de Godoy en su red social.