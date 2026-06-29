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Información útil

Agroferias del IMA 1 de julio: ubicaciones y puntos de venta a nivel nacional

El IMA anuncia los puntos de venta de agroferias del 1 de julio.
El IMA anuncia los puntos de venta de agroferias del 1 de julio. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/06/2026 14:10
Las agroferias del IMA se desarrollarán este miércoles 1 de julio desde las 8:00 a.m. en diversos puntos del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este miércoles 1 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Calendario de agroferias del miércoles 1 de julio

Para el miércoles 1 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Cancha Comunal de La Garceana en el distrito de Montijo y en la Cancha Comunal de La Trinchera en el distrito de Soná.

-Panamá Oeste: Casa local de Cirí Grande en El Cacao en el distrito de Capira.

-Herrera: Cancha techada de La Polonia en el corregimiento de Llano Grande en el distrito de Ocú.

-Chiriquí: Rancho Copemache en Rodolfo Aguilar en el distrito de Barú.

-Panamá Este: Casa Comuna de Gonzalo Vásques en el distrito de Chimán.

-Colón: Las Lomas al lado de la Junta Comunal de Palmas Bellas en el distrito de Chagres.

-Panamá: Cancha de la Asociación Kuna Negra en Ancón en el distrito de Panamá.

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