Agroferias del IMA 1 de julio: ubicaciones y puntos de venta a nivel nacional

Para el miércoles 1 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Veraguas:</b> Cancha Comunal de La Garceana en el distrito de Montijo y en la Cancha Comunal de La Trinchera en el distrito de Soná.<b>-Panamá Oeste: </b>Casa local de Cirí Grande en El Cacao en el distrito de Capira.<b>-Herrera: </b>Cancha techada de La Polonia en el corregimiento de Llano Grande en el distrito de Ocú.<b>-Chiriquí: </b>Rancho Copemache en Rodolfo Aguilar en el distrito de Barú.<b>-Panamá Este: </b>Casa Comuna de Gonzalo Vásques en el distrito de Chimán.<b>-Colón: </b>Las Lomas al lado de la Junta Comunal de Palmas Bellas en el distrito de Chagres.<b>-Panamá: </b>Cancha de la Asociación Kuna Negra en Ancón en el distrito de Panamá.