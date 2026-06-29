Lucy Molinar y la Antai ponen la lupa sobre las elecciones en la Unachi

La visita de las autoridades ocurre apenas semanas después de que concluyera el prolongado mandato de 13 años de la exrectora Etelvina Medianero de Bonaga, quien firmó su renuncia definitiva el pasado 2 de junio en medio de una severa crisis de gobernabilidad, presiones sociales y un cerco financiero del Órgano Ejecutivo.La gestión de De Bonaga estuvo en el centro de la polémica nacional debido a una estructura salarial desproporcionada. Con ingresos mensuales que superaban los $16 mil —combinando sobresueldos y su condición de profesora jubilada—, la exrectora lideró una planilla donde al menos 268 funcionarios públicos percibían salarios superiores al del presidente de la República. Esta brecha provocó que el salario promedio en la UNACHI fuera el más alto del sistema universitario público, lo que terminó asfixiando el presupuesto institucional y generando un colapso de liquidez, agravado por deudas acumuladas de más de $12 millones con la Caja de Seguro Social (CSS).