Lucy Molinar y la Antai ponen la lupa sobre las elecciones en la Unachi

La ministra de Educación, Lucy Molinar, y la directora Nacional de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Sheyla Castillo de Arias, realizaron este lunes una visita a la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). El encuentro, desarrollado en el Salón Parlamentario del edificio de Rectoría, tuvo como eje central el fortalecimiento ético ante los próximos comicios universitarios extraordinarios y la evaluación de la compleja situación financiera de la institución. La jornada inició con una reunión privada entre la ministra Molinar y el rector encargado de la Unachi, Pedro González Beermann —quien asumió tras la reciente salida de la administración anterior—. Posteriormente, el Meduca y la Antai sostuvieron un encuentro ampliado con los 10 candidatos a la rectoría, decanos, vicedecanos y directores de las distintas extensiones regionales de la primera casa de estudios superiores de la provincia. Las elecciones serán el 19 de agosto.

Firma del Pacto Ético Universitario

En el marco de este encuentro, los 10 aspirantes a la rectoría suscribieron un Pacto Ético, comprometiéndose formalmente a observar y cumplir los pilares fundamentales establecidos en el Decreto 246 de 2004. Entre los principios rectores acordados destacan la probidad en la función pública, la transparencia activa, la excelencia académica basada en la meritocracia, el respeto estricto a la institucionalidad y una gestión con sensibilidad social. Al respecto, la ministra Molinar hizo un llamado enérgico a toda la comunidad universitaria, incluyendo a los estudiantes. “Hemos pedido a toda la comunidad, incluso a los estudiantes, hacer una vigilancia activa del proceso electoral y garantizar, con la participación de todos, que aquí hay una absoluta transparencia y respeto a la institucionalidad”, declaró la titular del Meduca, enfatizando que esta debe ser “una elección académica donde el debate debe ser académico y de altura”, alejado de las dinámicas de la política tradicional.

Fiscalización

La directora de Antai, Sheyla aclaró el carácter de su participación en la UNACHI, precisando que, si bien la institución mantiene investigaciones abiertas, la prioridad de esta misión conjunta fue de orden preventivo. “No hice la visita a la Unachi para hablar de los 68 expedientes, pero eso sigue caminando porque Antai no va a parar en su proceso de fiscalización”, advirtió la directora general. Castillo de Arias puntualizó que su presencia, atendiendo a una invitación del Ministerio de Educación, constituyó “una gestión de prevención y de invitación al cumplimiento de las normas éticas que rigen a todo funcionario público”.

Fin de era una era