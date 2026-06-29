Dua Lipa abre la Biblioteca Manifesto, un espacio dedicado a la libertad de lectura

La cantante británica de origen albano-kosovar Dua Lipa decidió dar un paso más en la promoción de la lectura, una de sus grandes pasiones que ya impulsa a través de su club literario Service95 Book Club. La intérprete de éxitos como ‘Physical’ y ‘Training Season’ inauguró el pasado sábado 27 de junio la Biblioteca Manifesto en Oporto (Portugal), en colaboración con la Librería Lello.

De acuerdo con la página web de la biblioteca impulsada por Dua Lipa, este nuevo espacio está dedicado a aquellos libros que “desafían el poder, la censura, la exclusión y las narrativas dominantes”.

“Cuando fundé el Service95 Book Club, mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, dondequiera que estuvieran y fueran cuales fueran sus circunstancias”, escribió la cantante en la página de la biblioteca, citada por el diario español El País.

“Esta biblioteca es un santuario dedicado a los libros que han desaparecido, a los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y a los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer. Estás invitado a visitarnos y a decidir por ti mismo lo que debe estar en estos estantes”, agregó Dua Lipa.

El nuevo proyecto de la artista consiste en poner a disposición del público 100 títulos literarios esenciales para comprender el mundo contemporáneo. En total habrá 5.000 ejemplares, organizados en cuatro grandes ejes temáticos: poder, control, voz y memoria.

Entre las recomendaciones literarias que Dua Lipa ha promovido en su club de lectura figuran ‘El cuento de la criada’, de Margaret Atwood; ‘Fahrenheit 451’, de Ray Bradbury; ‘Un mundo feliz’, de Aldous Huxley; ‘1984’, de George Orwell; y ‘Cien años de soledad’, de Gabriel García Márquez, entre otros títulos.

La cantante añadió que esta iniciativa surge en un contexto en el que la censura de libros y la persecución de escritores continúan presentes en más de 40 países.

“En un momento en que los libros siguen siendo retirados de las escuelas y bibliotecas, cuestionados en instituciones públicas o empujados a la invisibilidad mediante formas más sutiles de presión, la Biblioteca Manifesto busca reafirmar la literatura como un espacio de libertad intelectual, complejidad y pensamiento crítico”, señaló la institución en su sitio web.