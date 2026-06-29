Dua Lipa abre la Biblioteca Manifesto, un espacio dedicado a la libertad de lectura

La cantante británica de origen albano-kosovar <b><a href="/tag/-/meta/dua-lipa">Dua Lipa</a></b> decidió dar un paso más en la promoción de la lectura, una de sus grandes pasiones que ya impulsa a través de su club literario <b>Service95 Book Club</b>. La intérprete de éxitos como <b>‘Physical’</b> y <b>‘Training Season’</b> inauguró el pasado sábado 27 de junio la <b>Biblioteca Manifesto</b> en <b>Oporto (Portugal)</b>, en colaboración con la <b>Librería Lello</b>.De acuerdo con la página web de la biblioteca impulsada por Dua Lipa, este nuevo espacio está dedicado a aquellos libros que 'desafían el poder, la censura, la exclusión y las narrativas dominantes'.'Cuando fundé el <b>Service95 Book Club</b>, mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, dondequiera que estuvieran y fueran cuales fueran sus circunstancias', escribió la cantante en la página de la biblioteca, citada por el diario español <b>El País</b>.'Esta biblioteca es un santuario dedicado a los libros que han desaparecido, a los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y a los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer. Estás invitado a visitarnos y a decidir por ti mismo lo que debe estar en estos estantes', agregó Dua Lipa.El nuevo proyecto de la artista consiste en poner a disposición del público <b>100 títulos literarios esenciales</b> para comprender el mundo contemporáneo. En total habrá <b>5.000 ejemplares</b>, organizados en cuatro grandes ejes temáticos: <b>poder, control, voz y memoria</b>.Entre las recomendaciones literarias que Dua Lipa ha promovido en su club de lectura figuran <b>‘El cuento de la criada’</b>, de <b>Margaret Atwood</b>; <b>‘Fahrenheit 451’</b>, de <b>Ray Bradbury</b>; <b>‘Un mundo feliz’</b>, de <b>Aldous Huxley</b>; <b>‘1984’</b>, de <b>George Orwell</b>; y <b>‘Cien años de soledad’</b>, de <b>Gabriel García Márquez</b>, entre otros títulos.La cantante añadió que esta iniciativa surge en un contexto en el que la <b>censura de libros</b> y la persecución de escritores continúan presentes en más de <b>40 países</b>.'En un momento en que los libros siguen siendo retirados de las escuelas y bibliotecas, cuestionados en instituciones públicas o empujados a la invisibilidad mediante formas más sutiles de presión, la <b>Biblioteca Manifesto</b> busca reafirmar la literatura como un espacio de libertad intelectual, complejidad y pensamiento crítico', señaló la institución en su <b>sitio web</b>.