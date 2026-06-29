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Navarro rompe el silencio sobre la mina: ‘Jamás debimos haberla construido’

Navarro enfatizó que se opuso “con todas las fuerzas” cuando la obra era solo una idea que se podía detener.
Navarro enfatizó que se opuso “con todas las fuerzas” cuando la obra era solo una idea que se podía detener. Creado con Gemini
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/06/2026 12:50
El ministro de Ambiente explicó que la existencia de la mina altera por completo la naturaleza del problema que el Estado debe resolver hoy en día

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, reafirmó de manera categórica su postura frente al proyecto minero en el país, recordando que su oposición a esta actividad no es nueva, sino una convicción que sostiene desde hace década y media.

“Considero de manera respetuosa que este proyecto es nefasto, es dañino para Panamá y es tóxico para el futuro. Yo dije esto hace 15 años y hoy lo repito mirándolo a los ojos; no me retracto de una sola palabra”, manifestó el jefe de la cartera ambiental, saliendo al paso de quienes cuestionan su posición actual dentro del Gobierno, a través de un video publicado en sus redes.

Navarro enfatizó que se opuso “con todas las fuerzas” cuando la obra era solo una idea que se podía detener.

“Jamás debimos haber construido esa mina. No me escucharon”, lamentó el ministro, al contrastar el debate del pasado con la realidad actual del territorio nacional-

“Hoy estamos debatiendo una idea; allá afuera hay un hueco enorme en la mitad del país”, añadió.

Prevención

El ministro explicó que la existencia de la mina altera por completo la naturaleza del problema que el Estado debe resolver hoy en día.

Según Navarro, el objetivo del pasado era estrictamente preventivo, mientras que en el 2026 la prioridad se centra en la mitigación de daños y la estabilidad económica y social de la nación.

“Antes, proteger a Panamá para evitar que se construyera era mi objetivo. Hoy, en el 2026, el objetivo es proteger a Panamá para evitar que ese hueco o mina abandonada se convierta en un riesgo ambiental, para la salud, para la gente y para el ambiente”, aclaró.

Nuevos desafíos

En su intervención, Navarro enumeró los riesgos inmediatos que enfrenta el país si no se maneja la situación de forma responsable desde el Ejecutivo.

Señaló que la hoja de ruta actual debe enfocarse en evitar la minería ilegal en la zona desalojada y, al mismo tiempo, proteger las finanzas públicas ante la amenaza de arbitrajes internacionales.

“Evitar una quiebra económica con $36 mil millones en pleitos, ese tiene que ser nuestro objetivo”, advirtió el funcionario, haciendo referencia a los procesos legales que pesan sobre el Estado.

El titular de Ambiente concluyó que su compromiso con los recursos naturales del país permanece intacto, diferenciando únicamente el rol desde el cual le toca actuar en este momento histórico.

“Que quede claro: mi convicción es la misma de siempre. Defender la naturaleza y defender a mi país. Ayer desde la oposición, hoy con la responsabilidad de gobernar de frente a todos los panameños”, sentenció Navarro.

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