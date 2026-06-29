Navarro rompe el silencio sobre la mina: ‘Jamás debimos haberla construido’

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, reafirmó de manera categórica su postura frente al proyecto minero en el país, recordando que su oposición a esta actividad no es nueva, sino una convicción que sostiene desde hace década y media.

“Considero de manera respetuosa que este proyecto es nefasto, es dañino para Panamá y es tóxico para el futuro. Yo dije esto hace 15 años y hoy lo repito mirándolo a los ojos; no me retracto de una sola palabra”, manifestó el jefe de la cartera ambiental, saliendo al paso de quienes cuestionan su posición actual dentro del Gobierno, a través de un video publicado en sus redes.

Navarro enfatizó que se opuso “con todas las fuerzas” cuando la obra era solo una idea que se podía detener.

“Jamás debimos haber construido esa mina. No me escucharon”, lamentó el ministro, al contrastar el debate del pasado con la realidad actual del territorio nacional-

“Hoy estamos debatiendo una idea; allá afuera hay un hueco enorme en la mitad del país”, añadió.