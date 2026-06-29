Navarro rompe el silencio sobre la mina: ‘Jamás debimos haberla construido’

El ministro explicó que la existencia de la mina altera por completo la naturaleza del problema que el Estado debe resolver hoy en día. Según Navarro, el objetivo del pasado era estrictamente preventivo, mientras que en el 2026 la prioridad se centra en la mitigación de daños y la estabilidad económica y social de la nación.<i><b>'Antes, proteger a Panamá para evitar que se construyera era mi objetivo. Hoy, en el 2026, el objetivo es proteger a Panamá para evitar que ese hueco o mina abandonada se convierta en un riesgo ambiental, para la salud, para la gente y para el ambiente'</b></i>, aclaró.