Negociaciones contrarreloj: Vamos se reúne con Seguimos y el Panameñismo

La Estrella de Panamá conoció que, luego de la reunión con Seguimos, se espera una reunión con el partido Panameñista. No se han agendado reuniones por el momento con el Partido Revolucionario Democrático (PRD) ni con Cambio Democrático.<i><b>'Hoy y mañana vamos a concretar reuniones con todas las bancadas que tengamos que reunir porque es un ejercicio democrático',</b></i> apuntó el diputado Augusto Palacios. <i><b>'Hay mucha diversidad de ideas, también pluralidad, y hay varias bancadas, así que si tenemos que reunirnos con cada una de ellas, lo haremos'</b></i>, concluyó.