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Política

Negociaciones contrarreloj: Vamos se reúne con Seguimos y el Panameñismo

La bancada Vamos.
La bancada Vamos. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 29/06/2026 11:33
La pregunta clave para Vamos es si irán con candidato propio o apoyarán la candidatura de otro partido para las elecciones de la Asamblea, este 1 de julio

Últimos días de matraqueo en la Asamblea Nacional. Los diputados de la bancada Vamos se reúnen esta mañana con miembros de la bancada Seguimos. Buscan definir sus posturas antes del 1 de julio.

La pregunta clave para Vamos es si irán con candidato propio o apoyarán la candidatura de otro partido.

“Es algo que estaremos definiendo probablemente el día de mañana”, declaró la diputada Janine Prado.

“Esa siempre ha sido una de las opciones, no vería por qué descartarla cuando siempre ha sido una prioridad para nosotros poder encabezar también una candidatura a la presidencia de la Asamblea. Vamos no solo es bueno para poner los votos, debe ser también para ser considerado en estos tipos de liderazgo, empezar a aportar en positivo, a cambiar la imagen de la Asamblea Nacional”, enfatizó.

La Estrella de Panamá conoció que, luego de la reunión con Seguimos, se espera una reunión con el partido Panameñista. No se han agendado reuniones por el momento con el Partido Revolucionario Democrático (PRD) ni con Cambio Democrático.

“Hoy y mañana vamos a concretar reuniones con todas las bancadas que tengamos que reunir porque es un ejercicio democrático”, apuntó el diputado Augusto Palacios.

“Hay mucha diversidad de ideas, también pluralidad, y hay varias bancadas, así que si tenemos que reunirnos con cada una de ellas, lo haremos”, concluyó.

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