Castañedas apuesta por el diálogo y la transparencia en la Asamblea Nacional

Con un discurso centrado en la defensa del diálogo como herramienta para superar las diferencias políticas, el presidente saliente de la Asamblea, Jorge Herrera, presentó el balance de su gestión al frente al Legislativo y afirmó que el principal legado de su administración fue demostrar que el consenso puede traducirse en resultados para el país.Durante la sesión de clausura del período legislativo, Herrera sostuvo que la Asamblea logró construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas mediante el diálogo y el respeto, en un contexto marcado por la pluralidad de bancadas.'Aprendimos que no hace falta pensar igual para avanzar juntos', expresó al recordar que durante su presidencia se privilegiaron las conversaciones con diputados de todas las bancadas, así como con representantes del sector empresarial, organizaciones sociales y medios de comunicación.El diputado defendió el manejo administrativo de la Asamblea. Afirmó que durante su gestión se ejecutó el presupuesto con responsabilidad.