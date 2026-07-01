Castañedas apuesta por el diálogo y la transparencia en la Asamblea Nacional

La nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, aseguró este miércoles que durante su gestión no se paralizará la discusión de ningún proyecto de ley y afirmó que todas las iniciativas que se encuentran en el pleno seguirán el trámite legislativo correspondiente.

“La prioridad son todas las leyes que tengan beneficio para el país. Vamos a revisar cada una y todas las leyes que se encuentran en el pleno en este momento. Vamos a darle el trámite correspondiente. Aquí no se va a detener ninguna ley”, declaró al concluir los actos protocolares de instalación de la primera legislatura del tercer período ordinario de sesiones.

La diputada añadió que las iniciativas serán discutidas por el pleno de la Asamblea Nacional. “Aquí no se va a paralizar absolutamente nada. Los 71 diputados vamos a debatirlo y lo que tenga que pasar, va a pasar siempre en beneficio del país”, sostuvo.

Ese compromiso marcó el tono de sus primeras declaraciones como presidenta del Órgano Legislativo y complementó el mensaje que había expuesto minutos antes en su discurso de toma de posesión, centrado en el diálogo político, la transparencia institucional y la búsqueda de consensos.

Castañedas, marcó las prioridades de su gestión con un discurso que apostó por el diálogo político, la recuperación de la confianza ciudadana y la modernización del Órgano Legislativo. Su intervención evitó referencias a temas coyunturales y centró el mensaje en una agenda de unidad institucional, reactivación económica y transformación del sistema educativo.

La diputada abrió su discurso con una analogía sobre la Selección de Panamá para sostener que las diferencias partidarias deben quedar en segundo plano cuando se trata de atender los problemas del país.

“Cuando juega la Selección de Panamá, todos saltamos juntos. Ese día no hay PRD, Panameñistas, Cambio Democrático, Vamos, MOCA, Molirena, Alianza, Partido Popular, ni Realizando Metas. Ese día todos somos la Marea Roja”, afirmó. “Por encima de nuestras diferencias, hay una camiseta que nos une. Y esa camiseta se llama Panamá”.

A partir de esa idea, pidió construir acuerdos dentro de la Asamblea. “Aquí podemos pensar distinto. Podemos venir de partidos políticos diferentes. Podemos tener ideas diferentes sobre cómo resolver los problemas del país, pero todos somos parte de un mismo equipo y ese equipo no juega para una bancada, ni para un partido, ni para una próxima elección. Ese equipo juega para Panamá”.

Ese llamado a la unidad estuvo acompañado por una crítica a la confrontación política. Castañedas sostuvo que “Panamá no necesita una Asamblea de insultos. Panamá necesita una Asamblea de soluciones. No necesita gritos para las redes sociales. Necesita argumentos. No necesita shows vacíos. Necesita resultados”, al tiempo que aseguró que la política “debe ser una mesa de trabajo”.

Entre los compromisos concretos de su administración anunció una Asamblea “más moderna y cercana a la gente” y dijo que impulsará un modelo de “Parlamento Abierto Digital”, con el propósito de facilitar el acceso ciudadano a la información legislativa. “Fortaleceremos la participación ciudadana y avanzaremos hacia un Parlamento Abierto Digital, que permita a cualquier panameño conocer cómo se discuten las leyes, cómo votan sus representantes y cuáles son los resultados de nuestro trabajo”.

La presidenta añadió que la transparencia no debe limitarse a divulgar información. “La transparencia no consiste únicamente en publicar información. Significa permitir que la ciudadanía participe, comprenda y evalúe el trabajo de sus instituciones”.

En materia económica, identificó la generación de empleo como una de las principales responsabilidades del Estado. “Una de las respuestas más urgentes que debemos darle al país es la reactivación económica. El pueblo necesita empleo. Necesita oportunidades. Necesita sentir que trabajar vale la pena”, dijo, al tiempo que señaló que la agenda legislativa respaldará iniciativas relacionadas con la inversión, el desarrollo de las provincias y comarcas y el fortalecimiento institucional.

La educación ocupó el espacio más amplio de su intervención. La nueva presidenta sostuvo que el sistema educativo debe responder a los cambios tecnológicos que ya enfrenta el mercado laboral. “Estamos educando a nuestros niños para un mundo que ya cambió. La inteligencia artificial, la tecnología, la automatización y la transformación digital ya no son temas del futuro. Son temas de hoy”.

Con ese diagnóstico propuso impulsar una conversación nacional sobre la educación panameña con la participación de docentes, estudiantes, universidades, especialistas y el sector privado. También llamó a reducir la brecha digital y afirmó que “ningún niño debe quedarse atrás”.

En cuanto a la relación con el Ejecutivo, reiteró la disposición de mantener una coordinación institucional, aunque subrayó la independencia de la Asamblea Nacional. “La Constitución consagra la separación de los Órganos del Estado, pero también exige una cooperación armónica para alcanzar los fines superiores de la República. Esa cooperación no significa subordinación”.

Castañedas cerró su intervención con un llamado a recuperar la confianza ciudadana en el Órgano Legislativo. “El pueblo nos puso aquí y el pueblo es quien verdaderamente tiene el poder. Nosotros no estamos por encima del pueblo. Somos servidores del pueblo”, afirmó.

“La confianza ciudadana no se exige: se gana. Se gana con conducta. Se gana con transparencia. Se gana con respeto. Se gana votando con conciencia”, concluyó.