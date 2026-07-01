El poeta Jaiko Jiménez gana el Concurso Nacional de Poesía Joven Gustavo Batista Cedeño 2026

Con este reconocimiento, <b>Jaiko Jiménez</b> suma su <b>tercer Premio Nacional de Poesía Joven Gustavo Batista Cedeño</b>. Anteriormente obtuvo el galardón en <b>2019</b>, con el poemario ‘Vagando entre oscuros laberintos’, y en <b>2021</b>, con ‘Todos son iguales frente al espejo’.El <b>Concurso Nacional de Poesía Joven Gustavo Batista Cedeño</b> es una de las principales iniciativas de MiCultura para incentivar la creación literaria entre las nuevas generaciones, descubrir nuevas voces de la poesía panameña y fomentar el desarrollo de este género en el país.