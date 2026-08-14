‘La Estrella de Panamá’ y la Capali firman acuerdo para promover la FIL 2026

La Cámara Panameña del Libro (Capali) y el diario ‘La Estrella de Panamá’ firmaron ayer un acuerdo de colaboración y promoción de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Panamá, que se llevará a cabo del 25 al 30 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa, con una programación que este año tendrá como eje al Canal de Panamá, invitado de honor de la vigésima segunda edición del evento.

Alexandra Samudio, directora ejecutiva de la Capali, explicó que la decisión de dedicar esta edición al Canal coincide con la conmemoración de los 10 años de la ampliación de la vía interoceánica, por lo que la feria busca convertir esta celebración en un homenaje a Panamá.

“Es súper importante para nosotros y prácticamente es como celebrárselo a Panamá”, afirmó Samudio en entrevista con La Estrella de Panamá.

Entre las principales novedades se encuentra la creación de una bebeteca, un espacio destinado a niños de entre cero y cinco años, así como un área silver dirigida a adultos mayores.

La programación cultural de la FIL, que incluirá conversatorios y presentaciones de libros, tendrá como uno de sus eventos estelares la presentación del musical ‘Un sueño de un istmo’, una obra inédita del Canal de Panamá que narra la historia de la vía interoceánica a través del arte y la danza. La puesta en escena, presentada anteriormente durante el evento Verano Canal a inicios de año, será llevada ahora al Teatro Anayansi para que los visitantes de la feria puedan disfrutarla.

Otra de las novedades de esta edición será la realización, por primera vez, de un Seminario Internacional de Periodismo, una iniciativa que busca incorporar al sector periodístico a la agenda de formación y discusión de la feria.

Samudio explicó que la comunicación y la manera en que se transmite la información son elementos fundamentales para fortalecer la cultura.

“La feria es una plataforma donde se pueden reunir en pocos días a todos en un mismo lugar para hablar sobre qué está pasando con la comunicación y cómo podemos fortalecerla”, indicó.

Entre los invitados internacionales de la FIL también destaca la presencia del escritor y periodista peruano Jaime Bayly, quien presentará su más reciente obra, ‘Los golpistas’.

De esta manera, la FIL Panamá 2026 apuesta por una programación que combina literatura, periodismo, arte, música, cultura y formación, con actividades dirigidas a lectores de todas las edades.