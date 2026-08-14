La Semana Nacional del Folclore reunirá exposiciones, foros y galas del 18 al 23 de agosto

Del 18 al 23 de agosto, el Ministerio de Cultura (MiCultura) celebrará la Semana Nacional del Folclore con una amplia programación de actividades que se desarrollarán tanto en la ciudad de Panamá como en distintos puntos del país, entre ellos Penonomé, Chitré, Las Tablas y Veraguas.

Durante la semana se realizarán exposiciones de indumentarias, elementos tradicionales, instrumentos musicales, material bibliográfico y otras expresiones representativas del folclore de las distintas provincias panameñas.

La Semana Nacional del Folclore también será escenario de un foro dedicado a la pollera, concebido como un espacio de investigación y diálogo sobre la evolución, las técnicas de confección y la preservación del traje típico femenino por excelencia de Panamá.

La actividad se llevará a cabo el próximo 20 de agosto, a las 10:00 a.m., en el Anfiteatro Aúrea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes. Participarán como panelistas Eduardo Cano, Shoshana Levy, Rolando Domínguez, Dolores Cordero, Marina Arosemena, Ezequiel Villarreal y Esther Pérez Herrera.

Ese mismo día y en el mismo recinto, entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m., se realizará la Conferencia Magistral del Folclore, una actividad presencial con un cupo limitado para 300 personas.

Por su parte, la tradicional Sala de Antaño estará dedicada a dos destacadas figuras de la divulgación del folclore panameño: Elisa de Céspedes y Pepita Escobar. La denominada Gala de Antaño, programada para las 7:00 p.m. del viernes 21 de agosto, presentará un compendio artístico y musical que exaltará la vida y el legado de ambas exponentes de la cultura nacional.

El sábado 22 de agosto, el Teatro Aúrea “Baby” Torrijos de la Ciudad de las Artes será el escenario de la Gala Nacional del Folclore, una ceremonia en la que se reconocerá a destacadas figuras del folclore panameño en diversas categorías. La asistencia será por invitación.

Se estima que entre 80 y 100 folcloristas procedentes del interior del país viajarán a la capital para participar en este encuentro, concebido como una oportunidad para fortalecer los lazos de la comunidad folclórica nacional y reconocer su aporte a la preservación de las tradiciones.

La Semana Nacional del Folclore, cuyo lema este año es ‘La identidad que nos une’, también servirá para impulsar las primeras certificaciones y programas de capacitación orientados a la profesionalización del sector folclórico del país.

Wilfredo Moreno, gestor cultural de MiCultura, explicó a este diario que la iniciativa busca que la ciudadanía comprenda el significado del 22 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Folclore.

“Por tradición, muchos panameños asocian el folclore principalmente con las festividades patrias de noviembre, pero queremos reforzar la importancia de conmemorar y estudiar nuestras expresiones culturales durante la Semana Nacional del Folclore. Por eso impulsamos espacios académicos y proyectos como el manual de uso de la pollera. La idea es crear un precedente que fomente la investigación y el estudio continuo del folclore panameño, ayudando a preservar el conocimiento y evitando errores que muchas veces se cometen por desconocimiento”, manifestó Moreno.

El funcionario adelantó además que MiCultura tiene previsto trabajar en la elaboración de un manual relacionado con las danzas folclóricas, como parte de los esfuerzos por documentar y preservar las distintas expresiones culturales del país.

La Semana Nacional del Folclore fue instaurada oficialmente mediante la Resolución No. 193 de 2025 de MiCultura. La normativa establece que la semana en la que recaiga el 22 de agosto de cada año esté dedicada a actividades de investigación, promoción y divulgación del folclore panameño, así como a encuentros académicos y culturales enfocados en las tradiciones nacionales.