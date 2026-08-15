Renta sustitutiva: ¿qué plataformas entrarían en el nuevo ITBMS?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modernizará el cobro del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) para compensar ingresos por la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI).

La propuesta se presenta a través de un proyecto de ley ya entregado a la Asamblea Nacional que busca incorporar al ITBMS determinadas operaciones realizadas mediante plataformas digitales y medios tecnológicos que actualmente no están regulados de manera expresa.

El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, explicó en exclusiva a La Estrella de Panamá que las plataformas digitales que serían incluidas a la nueva medida serían principalmente las de servicios digitales, de suscripción o economía digital donde el usuario está en Panamá, y el servicio se brinda en Panamá, pero los servidores o proveedores del servicio no lo están. “Piense en Amazon, Uber, Netflix, Airbnb, etc. Estos servicios están sujetos al pago del ITBMS”, reveló el viceministro.

Según las estimaciones del MEF, el fortalecimiento de la recaudación proveniente de las plataformas digitales permitirá compensar el impacto fiscal de la exoneración del ITBI.

Chapman explicó que la propuesta atiende el mandato establecido en la Constitución Política. El artículo 276 de la carta magna exige establecer nuevas rentas sustitutivas o aumentar las existentes cuando una modificación tributaria afecte ingresos incorporados al Presupuesto General del Estado.

“Ambas iniciativas conforman una estrategia fiscal responsable. Una promueve el acceso a la vivienda principal para las familias de menores ingresos y, a su vez, dinamiza el sector de la construcción y el empleo. La segunda fortalece los ingresos del Estado, armonizando los objetivos sociales de la política habitacional con el mandato del equilibrio fiscal del artículo 276 de la Constitución Política”, afirmó el ministro del MEF.

El proyecto de ley sobre los cambios al ITBI establece una exención sobre los primeros $120,000 de la base imponible de la primera operación de venta de viviendas nuevas. Para aquellas cuyo valor supere esa cifra y no exceda los $200,000, se aplicará una escala tributaria preferencial únicamente sobre el excedente. En los casos superiores a $200,000, se mantendrá la exención inicial y el resto quedará sujeto al régimen general del impuesto.