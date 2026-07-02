Laydis Vega gana bronce en paraciclismo en Valledupar 2026

La delegación panameña de paraciclismo abrió su participación en los <b>Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026</b> con un balance que combinó el logro de un podio histórico y la frustración competitiva provocada por fallas en el equipamiento técnico nacional, informó Instituto Panameño de Deportes (<a href="/tag/-/meta/pandeportes-instituto-panameno-de-deportes">Pandeportes</a>) a través de un comunicado de prensa este 2 de julio.La paraciclista panameña <b>Laydis Vega</b> alcanzó la medalla de bronce en la prueba de Contrarreloj Individual, dentro de la división C4-C5. Vega completó el circuito trazado en las calles de la comunidad de Agustín Codazzi con un registro cronométrico de <b>36 minutos y 5 segundos</b>.A pesar de asegurar la presea para el país, los resultados oficiales evidenciaron la marcada distancia frente al nivel de preparación regional: la colombiana <b>Paula Ossa</b> se adjudicó la medalla de oro con una marca de <b>28 minutos y 4 segundos</b>, mientras que la brasileña <b>Fabiana Ventura</b> obtuvo la de plata con <b>32 minutos y 8 segundos</b>, distanciando a la panameña por más de ocho minutos del primer lugar.Por su parte, en la modalidad C2 masculina, el pedalista local <b>Esteban Goddard</b> finalizó en la cuarta posición con un tiempo de <b>31 minutos y 17 segundos</b>, quedando fuera del podio continental. El evento lo dominó el brasileño <b>Roberto Franco</b> (26:00) con el metal dorado, seguido por el colombiano <b>Esneider Muñoz </b>(26:33) con la plata, y el chileno <b>Manuel Opazo</b> (28:59), quien se quedó con el bronce.La jornada cerró con saldo negativo para el equipo de Tándem B, integrado por los panameños <b>José Martínez</b> y <b>Joseph Samudio</b>. La dupla se vio obligada a abandonar la competencia tras sufrir un desperfecto mecánico en pleno circuito, situación que truncó sus opciones de disputar los primeros lugares y que deja en evidencia las limitaciones en el soporte logístico que enfrenta la delegación en la cita internacional.