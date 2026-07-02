Laydis Vega gana bronce en paraciclismo en Valledupar 2026

La delegación panameña de paraciclismo abrió su participación en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 con un balance que combinó el logro de un podio histórico y la frustración competitiva provocada por fallas en el equipamiento técnico nacional, informó Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a través de un comunicado de prensa este 2 de julio.

La paraciclista panameña Laydis Vega alcanzó la medalla de bronce en la prueba de Contrarreloj Individual, dentro de la división C4-C5. Vega completó el circuito trazado en las calles de la comunidad de Agustín Codazzi con un registro cronométrico de 36 minutos y 5 segundos.

A pesar de asegurar la presea para el país, los resultados oficiales evidenciaron la marcada distancia frente al nivel de preparación regional: la colombiana Paula Ossa se adjudicó la medalla de oro con una marca de 28 minutos y 4 segundos, mientras que la brasileña Fabiana Ventura obtuvo la de plata con 32 minutos y 8 segundos, distanciando a la panameña por más de ocho minutos del primer lugar.

Por su parte, en la modalidad C2 masculina, el pedalista local Esteban Goddard finalizó en la cuarta posición con un tiempo de 31 minutos y 17 segundos, quedando fuera del podio continental. El evento lo dominó el brasileño Roberto Franco (26:00) con el metal dorado, seguido por el colombiano Esneider Muñoz (26:33) con la plata, y el chileno Manuel Opazo (28:59), quien se quedó con el bronce.

La jornada cerró con saldo negativo para el equipo de Tándem B, integrado por los panameños José Martínez y Joseph Samudio. La dupla se vio obligada a abandonar la competencia tras sufrir un desperfecto mecánico en pleno circuito, situación que truncó sus opciones de disputar los primeros lugares y que deja en evidencia las limitaciones en el soporte logístico que enfrenta la delegación en la cita internacional.