Primera dama de Ecuador pide respeto tras la pérdida de su tercer hijo

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, reapareció públicamente tras la pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi, quien falleció luego de una complicación durante el embarazo que obligó a la también esposa del presidente Daniel Noboa a someterse a una intervención médica de emergencia.
A través de su cuenta de X, Valbonesi compartió un mensaje en el que habló por primera vez sobre el dolor que atraviesa y pidió respeto ante la pérdida de su hijo.
“Nadie debería sentir el dolor que estoy sintiendo ni vivirlo de la manera en que me tocó vivirlo. Y mucho menos debería ver su dolor convertido en una discusión política”, expresó.
Valbonesi señaló que desconoce las razones por las que su hijo no pudo continuar con vida, pero manifestó su esperanza de que su pérdida sea tratada desde la empatía.
“Por razones que solo Dios conoce, no pudo seguir con nosotros. Y espero que, al menos frente al dolor de una madre, podamos seguir siendo humanos”, dijo.
La pérdida de Stefano fue comunicada el sábado por la ministra del Gobierno, Nataly Morillo, quien informó que la familia presidencial atravesaba “la dolorosa pérdida de su tercer hijo”.
Según la funcionaria, Valbonesi tuvo que ser sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. Posteriormente, confirmó el fallecimiento del bebé.
“Mi bebé no era una noticia, una postura, ni un argumento. Era mi hijo. Lo vi perfectamente formado, perfecto para mí, y lo amé desde mucho antes de poder tenerlo en mis brazos”, añadió la primera dama.
La noticia generó múltiples mensajes de solidaridad hacia la familia presidencial por parte de funcionarios ecuatorianos. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también expresó sus condolencias a Noboa y Valbonesi.
Como señal de duelo, la bandera ubicada en el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de Ecuador en Quito, permanecerá a media asta durante tres días.
Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi son padres de dos hijos, Álvaro, nacido en 2022, y Furio, nacido en 2024. La pareja había anunciado previamente que esperaba a su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi.
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