Primera dama de Ecuador pide respeto tras la pérdida de su tercer hijo

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, reapareció públicamente tras la pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi, quien falleció luego de una complicación durante el embarazo que obligó a la también esposa del presidente Daniel Noboa a someterse a una intervención médica de emergencia.

A través de su cuenta de X, Valbonesi compartió un mensaje en el que habló por primera vez sobre el dolor que atraviesa y pidió respeto ante la pérdida de su hijo.

“Nadie debería sentir el dolor que estoy sintiendo ni vivirlo de la manera en que me tocó vivirlo. Y mucho menos debería ver su dolor convertido en una discusión política”, expresó.

Valbonesi señaló que desconoce las razones por las que su hijo no pudo continuar con vida, pero manifestó su esperanza de que su pérdida sea tratada desde la empatía.

“Por razones que solo Dios conoce, no pudo seguir con nosotros. Y espero que, al menos frente al dolor de una madre, podamos seguir siendo humanos”, dijo.