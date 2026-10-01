Exprimeras damas se reúnen con Maricel Cohen de Mulino en Café Presidente

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, se reunió este jueves con varias ex primeras damas de Panamá y la expresidenta Mireya Moscoso, en un encuentro destinado a recuperar las historias y experiencias que marcaron sus gestiones. La reunión se desarrolló en Café Presidente El Monasterio, en el Palacio de las Garzas, donde las participantes compartieron recuerdos sobre los proyectos sociales que impulsaron y las causas que promovieron durante sus respectivos períodos.

Primeras damas comparten sus experiencias para preservar la memoria social de Panamá