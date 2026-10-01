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Exprimeras damas se reúnen con Maricel Cohen de Mulino en Café Presidente

Maricel Cohen de Mulino reúne a ex primeras damas para rescatar su legado.
Maricel Cohen de Mulino reúne a ex primeras damas para rescatar su legado. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/10/2026 12:35
Las participantes compartieron recuerdos sobre los proyectos sociales que impulsaron y las causas que promovieron durante sus respectivos períodos

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, se reunió este jueves con varias ex primeras damas de Panamá y la expresidenta Mireya Moscoso, en un encuentro destinado a recuperar las historias y experiencias que marcaron sus gestiones.

La reunión se desarrolló en Café Presidente El Monasterio, en el Palacio de las Garzas, donde las participantes compartieron recuerdos sobre los proyectos sociales que impulsaron y las causas que promovieron durante sus respectivos períodos.

Primeras damas comparten sus experiencias para preservar la memoria social de Panamá

Las ex primeras damas Marta Linares de Martinelli, Lorena Castillo García y Yazmín Colón de Cortizo participaron en un encuentro junto a la expresidenta Mireya Moscoso, quien recordó el legado de su hermana Ruby Moscoso de Young, primera dama durante su administración.

También fueron invitadas Dora de Pérez Balladares, Ana Mae Díaz de Endara y Vivian Fernández de Torrijos, quienes no pudieron asistir por compromisos previos, pero participarán en una próxima reunión.

Las experiencias recopiladas formarán parte de “Valentina Saltarina”, un cuento infantil que busca acercar a los niños a la historia social de Panamá. La publicación está prevista para marzo de 2027, con textos y edición de Julieta Ledezma e ilustraciones de Yassy Duque.

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